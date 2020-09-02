В Украине хотят отменить судебный сбор при обжаловании админштрафов

Верховная Рада Украины может отменить судебный сбор при обжаловании постановления о взыскании административного штрафа.

Народные депутаты приняла в первом чтении соответствующий законопроект №3424. Его поддержали 315-ма голосами.

"Законопроект направлен на устранение отдельных правовых коллизий Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно освобождения лиц от уплаты судебного сбора в случае обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях", – сказано в пояснительной записке.

Также законопроект заменит понятие "государственная пошлина" на "судебный сбор".

В пояснительной записке отмечено, что, согласно новой правовой позиции Верховного суда, в случаях обжалования постановлений по делам об админправонарушениях, истцу необходимо уплатить судебный сбор, который равен 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. На данный момент это 420,40 гривен.

"Например, в случае обжалования в суд постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 17 гривен необходимо будет сначала оплатить судебный сбор в размере 420,40 гривен, что почти в 25 раз превышает сумму самого штрафа", – указано в пояснительной записке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла за основу законопроект №3623, который отменяет “бумажные” трудовые книжки и вводит вместо них электронные.

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