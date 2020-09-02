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В Украине хотят отменить судебный сбор при обжаловании админштрафов

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Личные финансы
1,3 т.
Верховная Рада поддержала законопроект об отмене судебного сбора при обжаловании админштрафов

Верховная Рада поддержала законопроект об отмене судебного сбора при обжаловании админштрафов.

Верховная Рада Украины может отменить судебный сбор при обжаловании постановления о взыскании административного штрафа.

Народные депутаты приняла в первом чтении соответствующий законопроект №3424. Его поддержали 315-ма голосами.

"Законопроект направлен на устранение отдельных правовых коллизий Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно освобождения лиц от уплаты судебного сбора в случае обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях", – сказано в пояснительной записке.

Также законопроект заменит понятие "государственная пошлина" на "судебный сбор".

В пояснительной записке отмечено, что, согласно новой правовой позиции Верховного суда, в случаях обжалования постановлений по делам об админправонарушениях, истцу необходимо уплатить судебный сбор, который равен 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. На данный момент это 420,40 гривен.

"Например, в случае обжалования в суд постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 17 гривен необходимо будет сначала оплатить судебный сбор в размере 420,40 гривен, что почти в 25 раз превышает сумму самого штрафа", – указано в пояснительной записке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла за основу законопроект №3623, который отменяет “бумажные” трудовые книжки и вводит вместо них электронные.

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