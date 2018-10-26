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В сети опубликовали свежие цены в оккупированном Крыму

2.2тЧитать материал на украинском

В сети были опубликованы актуальные цены на продукты питания в оккупированной Россией Феодосии.

Соответствующие фото опубликованы в Twitter на странице блогера RoksolanaToday&Крым. Отметим, что свежий курс валют составляет 2,32 рубля за 1 гривну.

Так, цены на сосиски и сардельки составляют от 126 до 158 рублей, на 800 г гречки - 30, на 700 г манки - 37, а на 400 г макарон - 40 рублей.

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За десяток яиц придется заплатить 64 рубля, за 0,9 л молока - 54, а за 1 кг сахара - 45. Подсолнечное масло стоит около 90-94 рублей.

В сети опубликовали свежие цены в оккупированном Крыму
В сети опубликовали свежие цены в оккупированном Крыму
В сети опубликовали свежие цены в оккупированном Крыму
В сети опубликовали свежие цены в оккупированном Крыму
В сети опубликовали свежие цены в оккупированном Крыму
В сети опубликовали свежие цены в оккупированном Крыму
В сети опубликовали свежие цены в оккупированном Крыму
В сети опубликовали свежие цены в оккупированном Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты пробили новую отметку. При этом за год популярные продукты подорожали не менее чем на 20%.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Поклонова Наталья
Поклонова Наталья
Хватит нас уже пугать русскими ценами! В Украине все так же дорого. Не актуально, автор! А коммуналка у них насколько дешевле? А давайте сравним, а?
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
А это дорого или дёшево? Свидомые огорчаются или радуются? В Крыму голод?
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