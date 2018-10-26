В Крыму выпал первый снег: яркие фото

В аннексированном Крыму выпал первый снег. Фотографиями заснеженной Ялты и Ай-Петри крымчане делятся в социальных сетях.

На снимках можно увидеть, что ночью машины покрывал толстый слой снега. Ближе к утру температура воздуха стала выше и от осадков практически ничего не осталось.

Уже в ближайшие выходные в Крыму ожидается потепление и такое погодное явление вряд ли повториться в ближайшее время.

Как сообщает Гидрометцентр полуострова, на Ай-Петри образовался снежный покров высотой 2 см.

"В ночь на 26 октября температура воздуха составила от +2 до +8, в горах температура опустилась до -2 градусов", – говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в курортном комплексе Буковель, который расположен в Ивано-Франковской области, выпало немало снега. Это видно из видео установленных веб-камер, которые транслируются онлайн на сайте курорта.