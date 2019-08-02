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В Украине перекроят потребительскую корзину: что добавят

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В Украине изменят состав потребительской корзины. В минимальный набор благ добавят новые лекарства, мобильный телефон и оплату услуг связи.

Такие нововведения готовят в Министерстве социальной политики, передает УНН. Там говорят, что делают это по просьбе самих украинцев.

"Минсоцполитики на основе многочисленных обращений граждан и общественных организаций предоставило в Минэкономразвития свои предложения по обновлению наборов потребительской корзины. В частности, было предложено рассмотреть возможность расширения перечня лекарственных средств, а также включить в наборы мобильный телефон и услуги мобильной связи", – говорят в Минсоце.

Рассмотреть предложения должна экспертная комиссия Министества экономического развития на ближайшем заседании.

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Мобильная связь

Мобильная связь

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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Тема
Социальные стандарты
Место
Украина
Теги
Министерство социальной политики мобильный телефон
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