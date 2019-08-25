В НБУ заявили об уникальных фальшивках: где подсовывают

В Украине в августе 2019-го в обращении появились фальшивки номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитцией ультрафиолетовой защиты.

Об этом заявили в НБУ. Подделки сбывали в кассах автозаправочных станций в разных регионах страны. Регулятор уже изъял 60 банкнот. "При визуальном и тактильном контроле элементов защиты банкноты без использования специальных детекторов узнать подделку сложно", – отмечает регулятор.

В целом же в 2019-м нашли подделок меньше, чем за такой же период прошлого года. Традиционно большинство (99%) изъятых из обращения в первом полугодии 2019 поддельных банкнот гривны приходилась на банкноты четырех номиналов:

500 грн (50% от общего количества изъятых подделок)

100 грн (24%);

200 грн (14%);

50 грн (11%).

Большинство изъятых поддельных банкнот изготовлено с помощью струйных принтеров - 93%. Подделки, изготовленные лазерными принтерами и с помощью цветных копировальных аппаратов, составляли 6%, полиграфическим способом – 1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года введет в оборот купюру нового номинала – 1000 гривен.Причиной такого решения Нацбанк назвал потребность украинцев.

На лицевой стороне новой банкноты в 1000 гривен – портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

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