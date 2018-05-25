В НБУ рассказали, что будет с ценами в Украине: прогноз

По итогам мая этого года Национальный банк Украины ожидает снижения годовой инфляции до 11,7%. Также в НБУ рассчитывают, на существенное снижение уровня потребительской инфляции.

Такое мнение высказал глава регулятора Яков Смолий, отметив при этом, что НБУ ожидает снижения уровня инфляции за последние две декады, сообщает "Капитал".

"Ожидается снижение инфляции за две декады до 11,7%", — сказал Смолий. В свою очередь замглавы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что по итогам мая инфляция может быть нулевой. "В годовом измерении мы ожидаем, что снижение будет достаточно значительным — ниже 12%", — добавил Сологуб.

В НБУ отмечают, что потребительская инфляция продолжит постепенно снижаться в соответствии с прогнозом регулятора. По прогнозам регулятора она составит 8,9% на конец текущего года и вернется в целевой диапазон в середине 2019 года.

Напомним, что потребительская инфляция в Украине по итогам 2017 года составила 13,7% , ускорились с 12,4% в 2016 году. В 2015-м рост цен был зафиксирован на уровне 43,3%, в 2014 году — 24,9%.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции до 8,9% на 2018 год с предыдущего прогноза в 7,3%. В течение следующих двух лет, до 2020 года инфляция снизится до 5% годовых.

В то же время во Всемирном банке предупреждают, что инфляция в Украине в 2018 году может снова превысить ожидания на фоне повышения расходов на оплату труда.

Ранее OBOZREVATEL писал, что курс на значительное подорожание сигарет и алкоголя продолжится следующие несколько лет. В то же время инфляция будет замедляться каждый год, а курс доллара преодолеет отметку в 30 грн/$ только в следующем году. Такие планы заложили в проекте бюджетной резолюции на 2019-2021 года.