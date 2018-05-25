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В НБУ рассказали, что будет с ценами в Украине: прогноз

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По итогам мая этого года Национальный банк Украины ожидает снижения годовой инфляции до 11,7%. Также в НБУ рассчитывают, на существенное снижение уровня потребительской инфляции.

Такое мнение высказал глава регулятора Яков Смолий, отметив при этом, что НБУ ожидает снижения уровня инфляции за последние две декады, сообщает "Капитал".

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"Ожидается снижение инфляции за две декады до 11,7%", — сказал Смолий. В свою очередь замглавы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что по итогам мая инфляция может быть нулевой. "В годовом измерении мы ожидаем, что снижение будет достаточно значительным — ниже 12%", — добавил Сологуб.

В НБУ отмечают, что потребительская инфляция продолжит постепенно снижаться в соответствии с прогнозом регулятора. По прогнозам регулятора она составит 8,9% на конец текущего года и вернется в целевой диапазон в середине 2019 года.

Напомним, что потребительская инфляция в Украине по итогам 2017 года составила 13,7% , ускорились с 12,4% в 2016 году. В 2015-м рост цен был зафиксирован на уровне 43,3%, в 2014 году — 24,9%.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции до 8,9% на 2018 год с предыдущего прогноза в 7,3%. В течение следующих двух лет, до 2020 года инфляция снизится до 5% годовых.

В то же время во Всемирном банке предупреждают, что инфляция в Украине в 2018 году может снова превысить ожидания на фоне повышения расходов на оплату труда.

Ранее OBOZREVATEL писал, что курс на значительное подорожание сигарет и алкоголя продолжится следующие несколько лет. В то же время инфляция будет замедляться каждый год, а курс доллара преодолеет отметку в 30 грн/$ только в следующем году. Такие планы заложили в проекте бюджетной резолюции на 2019-2021 года.

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Тема
Цены на продукты
Место
Украина
Объекты
инфляцияпродукты
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