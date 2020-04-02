Украинские медики возмутились из-за "обмана" с зарплатами: в МОЗ дали ответ

В список специальностей экстренных медицинских служб, которым МОЗ втрое увеличило оклад, входят также водители и фельдшеры скорой помощи.

Такое разъяснение сделал министр охраны здоровья Максим Степанов в четверг, 2 апреля, на своей странице в Facebook. Он отметил, что появились слухи, якобы этим людям доплачивать не будут. Но это не так.

"Медицинские работники скорой помощи включены в перечень медицинских специальностей, которым подлежит увеличение окладов в три раза. В списке специальностей, там перечислены, являются в том числе все должности "екстренки" – в пункте о врачах других специальностей, занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Однако возникло недоразумение – мне поступило немало сообщений, будто бы ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет, так как не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности", – заявил Степанов.

Он сказал, что эти специальности в список входят. Но, чтобы избежать недоразумений, в приказ МОЗ внесут корректировки и пропишут все отдельно. Информация в течение четверга должна появится на сайте Минздрава. Там будут перечислены абсолютно все категории, отдельно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве доплата врачам инфекционных отделений, спасают от коронавируса COVID-19 составит от 5 до 10 000 гривен.

Министерство здравоохранения Украины втрое увеличило оклад медработникам, которые борются с COVID-19.

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