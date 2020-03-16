В Минсоце сказали, что будет с пенсиями и субсидиями во время карантина

Выплата пенсий в Украине во время карантина из-за коронавируса будет проходить в обычном режиме. А получатели субсидии не потеряют ее, если допустят небольшую просрочку при оплате коммуналки.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко на брифинге в Кабмине в понедельник, 16 марта. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Субсидия и пенсия
"На сегодня около 2/3 получателей пенсий и соцпомощи получают их на банковские счета. Для них нет изменений. 1/3, особенно маломобильные люди, получают через "Укрпочту". Такие выплаты также происходят по графику. "Укрпочта" работает в обычном режиме", – сказал Музыченко.
Он опроверг слух, что якобы если получатели субсидии до 20 числа не успеют оплатить коммунальные услуги, они потеряют субсидию.
"Хотим опровергнуть эту информацию. Уровень оплаты и задолженность не влияет на получение субсидии до окончание отопительного сезона. Влиять будет задолженность с мая, когда будет насчитываться следующая субсидия. Важно, чтобы к этому моменту, по состоянию на май 2020-го, у субсидиантов не было задолженности", – сказал Музыченко.
Он напомнил, что для оплаты коммуналки не нужно идти в банки и Укрпочту. Это можно сделать через интернет-банкинг или личный кабинет на сайте компаний, которые поставляют услуги.
"Обращаемся к родным и близким пенсионеров – помогите бабушкам, дедушкам разобраться и оплатить коммунальные услуги без посещения банков и Укрпочты. Или сделайте это вместо них", – попросил замминистра.
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