В Кабмине предлагают в два раза поднять норму потребления газа: у кого взлетят суммы в платежках

Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает в два раза повысить норматив потребления газа (по нему платят те, у кого нет счетчиков) и разделить его по сезонам. В "холодное" время года, согласно предложению ведомства, украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.

Об этом говорится в опубликованном на сайте министерства проекте постановления. К примеру, сейчас семья из трех человек в квартире без центрального горячего водоснабжения, с газовой плитой и центральным отоплением в месяц платит около 49 грн за голубое топливо. По новым правилам эта же семья будет платить по действующим тарифам 64 грн с апреля по сентябрь и 108 грн – с октября по март. То есть на полгода платежки вырастут в два раза.

Только газовая плита:

сейчас: 3,28 кубометра за человека.

По новому предложению:

с апреля по сентябрь – 5,2 кубометра на человека;

с октября по март – 7,6 кубометров на человека;

Только газовая плита, но нет горячей воды:

Сейчас: 5,39 кубометров на человека.

По новому предложению:

с апреля по сентябрь – 7,1 кубометра на человека;

с октября по март – 12 кубометров на человека;

Есть газовая плита и газовая колонка:

Сейчас: 10,49 кубометра на человека;

По новому предложению:

с апреля по сентябрь – 16,3 кубометра на человека;

с октября по март – 27 кубометров на человека;

"Проблемой на сегодня является отсутствие 100% коммерческого учета природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах и наличие экономически обоснованных норм потребления природного газа, что в свою очередь приводит к безвозмездному использованию газа бытовыми потребителями в размере 2,6 млрд грн на год", – говорится в сравнительной записке проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" обязали продавать голубое топливо по регулируемому тарифу до 1 мая 2021 года производителям тепловой энергии и до 1 июля 2020-го – простым украинцам. Таким образом, полноценный запуск рынка газа с 1 мая 2020 года отменили.

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