В Эстонии президент уволила министра за то, что та возила детей на служебной машине

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 21 ноября уволила министра образования и науки Майлису Рейпс, потому что та возила шестерых детей в школу и на кружки на служебной машине.

"Премьер-министр Юри Ратас направил мне прошение об отставке министра образования и науки Майлиса Репса, и сегодня я подписала решение об освобождении ее от должности министра образования и науки по предложению премьер-министра", – говорится в опубликованном на сайте президента заявлении Кальюлайд.

До этого в течение трех дней журналисты эстонского издания Оhtuleht снимали на видео передвижения министра. Они выяснили, что на служебной машине она не только ездит на рабочие встречи, но и подвозит своих детей. Этого факта оказалось достаточно, чтобы министр сама подала заявление об отставке.

"Прошлая неделя была самым тяжелым периодом в моей политической карьере. Я находился под сильным давлением относительно совмещения ролей министра и матери. Я признаю, что совершал ошибки, и приношу за это свои извинения. Я хочу предложить своим несовершеннолетним детям безопасную и мирную среду для роста. Вот почему сегодня я решила уйти с поста министра образования и науки и беру на себя политическую ответственность за свои ошибки в совмещении работы и семейной жизни", – написала Репс на своей странице в соцсети.

Премьер-министр Юри Ратас высказал сожаления, что профессиональный член правительства вынуждена уйти в отставку, однако принял ее заявление и передал президенту.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине же после обвинения в коррупции нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин назвал советника главы Офиса президента Игоря Уманского алкоголиком.