Увольнения, отпуск без оплаты и новые должности: что ждет украинцев после ужесточения карантина

В Украине, как заявил президент Владимир Зеленский, могут ввести полный локдаун, если число заразившихся будет достигать 15 тыс. человек в день. Цифра весьма большая, но учитывая темпы роста заболеваемости – реалистичная.

Уже сейчас многие предприниматели думают о том, что они будут делать, если их внезапно закроют. И даже предпринимают меры, чтобы минимизировать убыток.

Как малый и средний бизнес работает в условиях возможного локдауна – читайте в материале OBOZREVATEL.

Еще в марте, когда ввели жесткий карантин, магазины различных товаров активно делали сайты и странички в соцсетях, развивали доставку, сотрудничали с курьерскими службами и почтовыми сервисами. Казалось бы, очередной локдаун этой сфере не страшен. Но не все так просто.

Семья ветерана АТО Андрея Хоманчука владеет одним из самых больших военторгов Киева – "БЛОКПОСТ!". Мужчина в комментарии OBOZREVATEL вспоминает, когда только объявили карантин, их бизнес проработал дистанционно всего несколько недель. В это время они обрабатывали и отправляли заказы. Потом на месяц были вынуждены остановиться полностью. Если вся страна уйдет на карантин, их магазин также перестанет работать.

"Мы дадим работникам отдохнуть, найдем им работу на дому, к примеру, редактировать сайт. – рассказывает Андрей. – А из самого сайта уберем кнопку "купить". Дело в том, что если не работает транспорт, просто не выгодно каждый день платить продавцам за такси, чтобы они могли приехать в магазин, собрать и отправить заказы. Покупатель, к сожалению, не всегда с пониманием относится к тому, что локдаун и нам сложно делать оперативную отправку. Начинаются претензии из-за задержек. Чтобы не терять репутацию – проще переждать и не работать совсем".

Магазин Андрея Хоманчука имеет широкий ассортимент: от сувенирной продукции, до одежды. Сейчас как раз стартует зимний сезон, покупатели активно приобретают теплую одежду, обувь и термобелье. Обычно в это время продажи должны расти. Потому закрытие перед стартом сезона будет достаточно болезненным шагом. Товар, закупленный для зимы, могут не успеть продать, и он надолго заляжет на складах. Такой же риск – во всех магазинах с сезонным ассортиментом. Чтобы не терпеть убыток предприняли следующее:

"Закупки мы сейчас минимизировали. Если раньше заказывали много пошива под своей торговой маркой, то сейчас по минимуму покупаем готовое", – делится Андрей Хоманчук.

Большинству кофеен, кафе и ресторанов удалось подстроиться под реалии карантина. Они развивали доставку и продавали еду на вынос. Для многих – это уже отработанная схема, которая позволит бизнесу выжить в сложный период.

"Наш опыт переориентирования в предыдущей ситуации дает нам основания полагать, что мы продолжим работу даже во время локдауна, только в другом режиме. – утверждает владелец столичной кофейни "First Point" Юрий Бездетный. – Закупки отменять не будем, но подкорректируем их согласно уменьшению количества клиентов. В целом формат работы не поменяется. Мы уже привыкли работать при закрытом заведении: организовывать онлайн-доставки и работать на вынос, четко организовывая очередь".

В то же время заведениям, которые работают преимущественно в вечернее и ночное время – уже сейчас пришлось серьезно ограничиться. Совладелец и руководитель кухни "Мистецкого Барбакана" Роман Чичек рассказывает OBOZREVATEL, уже две недели в Киеве действует запрет на работу заведений после 22.00 и до 7 утра. Из-за этого их бар потерял около 2/3 потока клиентов.

"Раньше наша работа начиналась в 18:00 и до последнего клиента. Обычно в будни это до 2 ночи, а по выходным – до утра. Но сейчас, из-за ограничений, ночные заведения ничего не зарабатывают. Мы начали открываться раньше, но это не помогает, ведь гости привыкли к ночным часам. Раньше у нас в 00.00 начиналась вторая волна клиентов, а потом и третья. Сейчас этого нету, что напрямую влияет на оборот и доходы".

Персонала в заведении не много, во время жесткого карантина весной всех работников удалось сохранить. Сейчас, если опять объявят тотальный локдаун, руководство подумывает о том, чтобы полностью закрыть заведение до возобновления.

Спортивные клубы и фитнес-центры, одними из первых попадают под запрет при росте заболеваемости. Уже в "оранжевой" зоне работать им нельзя. Исключение только для тех заведений, которые могут обеспечить условия, при которых на каждого посетителя будет приходиться не менее 10 квадратных метров площади зала. Во время карантина весной все спортивные заведения были закрыты, но некоторые нашли способ, как продолжать работать с клиентами.

Главный тренер столичного спортклуба "Discipline" Сергей Пуцов рассказывает, что во время прошлого локдауна они продолжали работать дистанционно и даже сдавали в аренду спортинвентарь, чтобы клиенты могли самостоятельно заниматься дома.

"У нас были бесплатные сокращенные демо-материалы: видео, статьи, инфографики. – делится Сергей. – По ним можно было тренироваться. Также каждый день: утром, днем и вечером по расписанию. мы проводили онлайн-тренировки через Zoom. Эти занятия были платные.

Некоторые тренировались в группах, некоторые брали персональные тренировки. Алгоритм у нас уже наработан. Если снова ужесточат карантин – мы готовы возобновить старую систему. Но все-таки, не смотря на опасность болезни, я считаю, что спортивные заведения – это не тот сегмент, который необходимо закрывать. Ведь физическая активность поддерживает здоровье людей".

Со слов Сергея Пуцова, их спортклуб придерживается всех необходимых правил работы: одновременно заниматься может ограниченное число людей, они должны соблюдать дистанцию и правила гигиены. В клубе раньше был и свой бар, но его пришлось закрыть еще в начале карантина, а барменов - уволить. Из-за нестабильной ситуации работу бара так и не возобновили.

"Некоторые продукты питания: батончики, воду, – продаем на рецепции. Больших стратегических изменений в работе нет. Немного уменьшился расход бюджета на "химию" для чистки, потому что меньше людей, но в то же время вырос расход на антисептики. К слову, некоторые посетители ими чуть не поливаются и протирают буквально все", – рассказывает Сергей Пуцов.

Салоны красоты – одна из сфер, которой сложно организовать дистанционную работу на период жесткого карантина. Потому при локдауне этим заведениям придется закрыться. В свою очередь адаптивный карантин на их условиях работы не слишком отразился. И до карантина они много времени уделяли дезинфекции. Маникюр, перманентный макияж, косметологические процедуры – это все требует максимальной стерильности. Потому и раньше работники сферы красоты вынуждены были дезинфицировать все, что только можно, а сами – работать в масках.

Некоторые же пошли и дальше. Наталия Стриха, владелица киевского салона "MVK_Look", рассказывает, из-за эпидемии поставили защитные экраны между мастером и клиентом, и ввели обязательное кварцевание помещения. Заведения сферы красоты преимущественно не используют скоропортящихся материалов, потому, даже если закупили их заранее и вдруг объявят карантин – очень маловероятно, что те же лаки могут испортиться. Но кое-как возможность локдауна в работе учитывают. К примеру, Наталия, учитывая возможность ужесточенного карантина, заранее запаслись антисептиком:

"Мы всегда покупаем много дезинфицирующего средства, пятилитровой тарой. Пользуемся обычно одной и той же фирмой, которую закупают и для медучреждений. Еще прошлой зимой это средство стоило в половину дешевле. А перед карантином, когда начался ажиотаж, цена выросла примерно до 1000 гривен. Еще и начался дефицит. Хорошо, что у нас такие вещи были в запасе. Если карантин сейчас ужесточат, что будет с ценой – не ясно. Я рассматриваю вариант, что придется закупить средства дезинфекции заранее. Но много также не купишь".

Гостиницы и хостелы во время прошлого локдауна также прекратили работу полностью. Даже сейчас, когда регион попадает в "оранжевую" зону, хостелам работать уже нельзя. Минимизировать риски от карантина в гостиничном бизнесе не могут, потому просто надеются, что закрытия не будет.

"Гранд Отель Пилипец", что на Закарпатье, во время прошлого ужесточенного карантина не работал полностью. Его менеджер Алексей Пукман рассказывает, старт в мае дался нелегко, но им удалось сохранить весь персонал и даже выплатить им зарплаты за период простоя, которые возместило государство.

Этот отель – на горнолыжной части Карпат. В зимний период они очень востребованы. Возможность карантина здесь рассматривают, но пока надеются на лучшее и бронируют места уже на три месяца наперед, рассказывает Алексей:

"Мы активно продаем отельные услуги, даже на период декабря-января продажи не прекращаем. Конечно, мы не хотим карантина. Но допускаем, что такое может быть. Я знаю заведения, которые еще с прошлого раза не "пришли в себя". Другие заведения уволили много персонала. Мы этого избежали. Если будет очередное закрытые на месяц, два или три, нужно будет несколько лет, чтобы отрасль вернулась к старым показателям".