Украинцы стали продавать в сети новые деньги с крупной наценкой: сколько просят

В сети начали продавать новую купюру в 1000 гривен. Так, на платформе Rozetka интернет-магазин "Деньги мира" предлагает приобрести ее за 1330 гривен.

Купюры, судя по информации на сайте, еще не были в обороте, сообщают "Вести". "На сайте сказано, что интернет-магазин специализируется на продаже банкнот всех стран мира и обещают "постоянное расширение ассортимента". В продаже есть также подарочные монеты в 5 гривен "Автономная республика Крым" 2018 года, "Евромайдан" 2015 года или же, например, банковский образец 1 гривны 1994 года за 1068 гривен", – говорится в публикации.

1000 гривен "Вести"

Как сообщал OBOZREVATEL, с пятницы, 25 октября, Национальный банк Украины ввел в оборот новую банкноту самого высокого номинала — 1000 гривен образца 2019 года.

Фальшивомонетчики смогут наладить выпуск поддельных купюр в 1000 гривен уже к Новому году.

Украинцы, получившие первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей.

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