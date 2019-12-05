Главная Новости
5 декабря • обновлено в 02:33
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Украинцы стали продавать в сети новые деньги с крупной наценкой: сколько просят

519
Читать материал на украинском

В сети начали продавать новую купюру в 1000 гривен. Так, на платформе Rozetka интернет-магазин "Деньги мира" предлагает приобрести ее за 1330 гривен.

Купюры, судя по информации на сайте, еще не были в обороте, сообщают "Вести". "На сайте сказано, что интернет-магазин специализируется на продаже банкнот всех стран мира и обещают "постоянное расширение ассортимента". В продаже есть также подарочные монеты в 5 гривен "Автономная республика Крым" 2018 года, "Евромайдан" 2015 года или же, например, банковский образец 1 гривны 1994 года за 1068 гривен", – говорится в публикации.

Новости
"Необходимая мера": эксперты объяснили, зачем в Украине ввели 1000 грн

1000 гривен

1000 гривен

"Вести"

Как сообщал OBOZREVATEL, с пятницы, 25 октября, Национальный банк Украины ввел в оборот новую банкноту самого высокого номинала — 1000 гривен образца 2019 года.

Фальшивомонетчики смогут наладить выпуск поддельных купюр в 1000 гривен уже к Новому году.

Украинцы, получившие первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Торговля в интернете" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Торговля в интернете
Место
Украина
Теги
бумажные деньги гривня
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги