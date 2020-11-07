Украинцы переплачивают за тесты на Covid-19 в несколько раз: какова реальная себестоимость

В Украине себестоимость теста на коронавирус зависимо от стоимость реагентики составляет от 260 до 700 грн. При этом лаборатории предлагают эту услугу по цене в 990-2400 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Справедливой" можно считать цену до 1000 грн. Она покроет и себестоимость самого проведения анализа (не более 200 грн), и покупку самого дорого реагента (500 грн) и даст ощутимую прибыль. В Минздраве же посчитали, что себестоимость составляет около 700 грн. Все, кто предоставляет услуги по более высоким ценам, имеют сверхприбыль.

К примеру, лаборатория "Дила" 31 октября сделала 2227 тестов (данные ЦОЗ). За каждый пришлось заплатить 1800 грн. Учитывая уровень себестоимости, только за один день компания получила 2,2 млн грн сверхприбыли. И это только за один день!

Из всех перечисленных лабораторий OBOZREVATEL удалось официально получить комментарий только от "Синэво". Там рассказали, что сознательно отказались от украинских или китайских реагентов.

"Стоимость реагентики, которую мы используем, для одного ПЦР-теста составляет около 500 гривен. Еще 200-250 гривен составляют переменные затраты на персонал, амортизацию оборудования, аренду помещений, содержание лаборатории и прочее. Что касается заработка, то мы выбрали для себя стратегию сбалансированной и социально-ориентированной цены, поэтому наша маржа на ковидных тестах – минимальная", – говорит Николай Скавронский, коммерческий директор "Синэво". По его оценкам, все, что выше 1000 грн, – завышенная цена.

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