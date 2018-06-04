Украинцы могут платить за газ гораздо меньше: найден способ

У Украины есть возможность получать газ по более дешевым ценам, чем предлагают Россия и Катар.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил и.о. директора Института газа НАН Украины Александр Пятничко.

"Ни о каком снижении платежей говорить не приходится хотя бы потому, что из Катара придет сжиженный газ, т.е. жидкий метан, а он дороже, чем сжатый. Поэтому это не может каким-то образом повлиять на снижение цены на газ", - отметил эксперт, подчеркнув, что американский сланцевый газ также не решит проблему тарифов.

"Американский сланцевый газ тоже не решает эту проблему. У нас рассредоточены газовые месторождения, нужно заниматься нашими мелкими истощенными месторождениями. Нужны дополнительные компрессорные станции. Мы могли бы сами делать точно такой же газ, как нам предлагает Катар прямо на наших месторождениях. Т.е. мы могли бы на месте получать жидкий метан и сразу криогенными сосудами развозить по местам и продавать его в магистральный газопровод", - заявил эксперт, подчеркнув, что тем не менее в поставке газа из Катара есть одно существенное преимущество.

"Там есть одно преимущество - если из Катара придет жидкий газ и мы сделаем терминалы, то при объеме потребления примерно в 5 млрд кубов мы могли бы иметь 80 млрд кв/ч без затрат топлива. Это обычные законы термодинамики. Это можно сделать", - заявил эксперт. "Если говорить о ценах на газ для Украины, то это будет даже дороже, чем российский газ. Нужно бурить свои месторождения. Если пробурить на 5-6 км газ у нас есть почти везде. Гидратными месторождениями нужно заниматься", - заявил эксперт, подчеркнув при этом, что если мы не будет заниматься своими месторождениями мы придем к тому, что тарифы на газ будут постоянно пересматриваться в сторону увеличения.

Как писал OBOZREVATEL, в Польше заявили о готовности транспортировать природный газ в Украину из третьих стран мира.

2 июня стало известно о том, что Украина и Катар ведут переговоры о поставке сжиженного газа из этого ближневосточного государства. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.