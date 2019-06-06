Украинцы будут платить налоги за посылки: сколько и как

В Украине с 1 июля платить налоги придется за посылки стоимостью от 100 евро (сейчас от 150 евро). Это приведет к подорожание купленного за границей товара и сокращения средней суммы чека.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Только 1,4% посылок – с задекларированной стоимостью от 150 евро. При этом товары из США, стран ЕС, Китая можно приобрести на украинских крупных онлайн-площадках и интернет-магазинах. Фактически продавцы зарабатывают на своей наценке, но НДС государству не платят.

Посылка в Украине

Чтобы исправить ситуацию, еще в прошлом году, принимая бюджет на 2019-й, парламентарии рассмотрели новые нормы. Стоит учитывать, что платить нужно налог не со всей суммы, а только с разницы. К примеру, если заказать в США кроссовки за 170 евро, заплатить НДС нужно будет только с 70 евро. При действующей ставке в 20% сумма налога составит всего лишь 14 евро.

Как пояснили в ГФС, кроме того, если посылка превышает 150 евро и адресована физическому лицу, также придется заплатить 10% пошлины. То есть в случае с посылкой на 170 евро, это 2 евро. То есть конечная стоимость кроссовок составит 186 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 23 ноября 2018-го приняла во втором чтении и за основу законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год. Согласно документу, инфляция составит 7,5%, а динамика ВВП — около 3%.

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