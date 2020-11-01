Украинцев в 2021-м заставят заплатить за свои машины: налог хотят пересмотреть

В Украине транспортный налог в размере 25 тысяч в 2021-м должны заплатить владельцы машин, стоимостью от 375 минималок (2,2 млн грн), если возраст автомобиля не более пяти лет. При этом в Кабмине разработали законопроект, который может расширить перечень плательщиков налога.

Так, как говорится в материале OBOZREVATEL, в правительстве предлагают в следующем году взымать налог с владельцев машин стоимостью от 200 минималок (1,2 млн грн).

Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Зачастую должники после налогового залога сразу же платят по счетам.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).