Украинцам за долги по коммуналке грозят аресты и запрет на выезд: кто под ударом

В Киеве на должников по коммунальным услугам будут подавать в суд. Среди возможных санкций: арест имущества (в том числе квартиры) и запрет на выезд за границу.

Об этом со ссылкой на гендиректора "Центра коммунального сервиса" Андрея Щербины сообщает пресс-служба КГГА. Около 5% потребителей столицы (50 000 лицевых счетов) имеют значительную задолженность по всем видам жилищно-коммунальных услуг. По некоторым лицевым счетам долги достигают сотен тысяч гривен, а люди отказываются заключать договор реструктуризации.

Дом, в котором живет должник Скрин видео

Новости В Киеве владелец пентхауса накопил долгов за коммуналку на полмиллиона

"Практика свидетельствует о том, что наиболее добросовестными плательщиками являются граждане пенсионного возраста, граждане, получающие льготы. Вместе с тем, ориентировочно 5% потребителей не рассчитываются за потребленное вообще и на них приходится 60% суммы задолженности киевлян. Именно на них сконцентрировано нашу работу с должниками: чтобы урегулировать вопрос задолженности путем заключения договоров рассрочки", - сказал Андрей Щербина.

По его словам, если человек не реагирует на сообщения, призывы оплатить потребленные услуги, сознательно накапливает долги, не обращается за помощью, например, то дело могут передать в суд. А уже по решению суда на должника накладывают санкции – от запрета выезда за границу до ареста движимого и недвижимого имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 октября 2019-го всем субсидиантам должны пересчитать скидку с учетом расходов на отопление. Правда, помощь от государства смогут получить далеко не все. Более того, уже вскоре полноценно запустится верификация (проверка), и тогда отдельным семьям не только не дадут денег на коммуналку, но и заберут то, что они ранее получали с нарушениями.

Также 5 октября стало известно, что в Украине не стоит ждать снижения коммунальных тарифов, поскольку правительство выступает за внедрение рыночных цен на энергоресурсы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!