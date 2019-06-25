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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономикиВсе статьи автора

Украинцам вернут плату за коммуналку: как получить деньги

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Украинцы по закону о жилищно-коммунальных услугах и благодаря новому постановлению Кабинета министров имеют право на компенсацию некачественной коммуналки.

О том, как воспользоваться новыми правилами и кого они коснутся – в материале OBOZREVATEL.

За что можно вернуть деньги

Кабинет министров упорядочил процедуру взыскания средств с недобросовестных ЖЭКов. Новый норматив четко регулирует процедуру, по которой можно пересчитать платежки. "Сумма перерасчета засчитывается потребителю в оплату будущих платежей, кроме случая прекращения с потребителем действия договора о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом", – говорится в принятом постановлении.

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В первую очередь необходимо узнать, какие услуги и с какой периодичностью уже оплачиваются жильцами, поясняет юрист Александр Плахотник. Если речь идет о коммунальных (городских) ЖЭКах, то список публикует на своем сайте местная власть.

К примеру, в Киеве, оплачивая содержание дома и придомовой территории, можно требовать:

  • уборку придомовой территории (по будням)

  • уборку в подъезде (по будням)

  • замену лампочек в подъезде в течение 24 часов, как перестали работать

  • вывоз мусора (ежедневно кроме воскресенья)

  • дератизацию и дезинфекцию дома (не реже раз на 6 месяцев)

  • поточный ремонт сетей и конструктивных элементов дома (график утверждается отдельно).

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Важно отметить, что капитальный ремонт в тариф не включают. С полным перечнем услуг (а их несколько десятков) можно ознакомиться на сайте своего поставщика услуги или в договоре. Кабинет министров регулирует минимальный перечень того, что обязан делать ЖЭК. Помимо вышеперечисленного, это: техническое обслуживание лифтов, вентиляции, поточный ремонт труб, систем противопожарной безопасности, уборка и вывоз снега, обслуживание работы общего имущества в доме.

Что должна делать уборщица

Что должна делать уборщица

pixabay

У каждой услуги есть свои стандарты качества. В случае уборки подъезда:

  • каждый день (кроме выходных) должны подметать первые три этажа подъезда;

  • каждый день (кроме выходных) убирать места рядом с мусоропроводом;

  • каждые две недели мыть все этажи подъезда;

  • раз в месяц вытирать подоконники, поручни, почтовые ящики;

  • раз в месяц убирать с потолка и стен пыль, паутину;

  • раз в шесть месяцев мыть все окна в подъезде.

  • менять лампочки в течение 24 часов после того, как они стали неисправными.

Если же, к примеру, сотрудник ЖЭКа не доходит выше первого этажа, не меняет лампочки или годами не поднимает глаза к паутине на потолке в подъезде, платить можно меньше. За каждый день нарушения перечне и периодичности работ сумма в платежке должна уменьшаться на 3,3%. То есть если вы в этом месяце заплатили полную сумму, но услугу так и не получили, уже в следующем месяце с учетом перерасчета заплатить нужно будет меньше.

Что может подтвердить некачественную услугу:

  • табель рабочего дня сотрудника ЖЭКа;

  • акт исследования дома при участии жильцов;

  • журнал регистрации обращений жильцов.

Чтобы произвести перерасчет, жильцы должны заполнить акт-претензию, поясняет юрист Александр Плахотник. "Есть порядок проведение проверок качества услуги. Вы должны сообщить о намерении провести такую проверку исполнителю, затем в присутствии жильцов будет дана оценка и составлен акт", – поясняет Плахотник.

Перерасчет должны провести в течение месяца. К примеру, если в июне подать акт, то в июле можно будет заплатить за содержание дома и придомовой территории меньше.

Смотрите видео по теме:

Как вернут деньги за другие услуги

Закон "О жилищно-коммунальных услугах" позволяет в отдельных случаях коммунальные услуги не оплачивать или же платить меньше. К примеру, если вместо горячей воды – теплая, платить за нее по тарифу для горячей не нужно.

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Как оплачивать горячую воду:

  • 75-50 градусов – полный тариф;

  • 49-45 градусов – 90% полного тарифа;

  • 44-40 градусов – 70% полного тарифа;

  • >40 градусов – по тарифу на холодную воду.

Кроме того, как поясняют в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), горячую воду могут отключать не больше чем на 6 часов в сутки, при этом период "без воды" должен составлять не больше 30% месяца. Если указанная норма нарушается, за каждые сутки сумма в платежках должна уменьшаться на 3,3%. Последняя норма также касается и холодной воды.

Температура воздуха в отапливаемом помещении должна быть не ниже 18 градусов тепла. Если отопление включили, а в квартире все равно холодно – платить за него по полной цене не стоит. Так, действующие нормы устанавливают: если температура в помещении не выше 12 градусов, отопление можно вовсе не оплачивать. Отключать тепло могут не чаще чем раз в месяц и не дольше чем на 12 часов.

Как платить за отопление:

  • 18 градусов – полный тариф

  • 17 градусов – 95% полного тарифа

  • 16 градусов – 90% полного тарифа

  • 15 градусов – 85% полного тарифа

  • 14 градусов – 80% полного тарифа

  • 13 градусов – 75% полного тарифа

  • 12 градусов – 70% полного тарифа

Украинцы по действующему закону имеют право возвращать деньги за некачественную услугу или даже не оплачивать ее. При этом большинство потребителей такой возможностью не пользуется. Однако, только с помощью контроля и взыскания уплаченных "не за что" средств можно добиться улучшение качества услуг. Более того, если в тарифе заложен плановый ремонт, но при этом деньги на него не тратятся, значит, у исполнителя услуги есть возможность оставить "лишнее" у себя в кармане.

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Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Темы
Курс валютЭксклюзив
Место
Украина
Теги
коммунальные услугиотработать долг по коммуналке
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