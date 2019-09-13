Украинцам трижды пересчитают пенсии: кто получит резкую прибавку

Украинцев в этом году ждет еще одно повышение пенсий – в декабре минимальная выплата увеличится на 74 грн, а максимальная – на 740 грн. А уже в следующем году, с учетом нового бюджета, ожидаются как минимум два перерасчета: в результате роста прожиточного минимума и благодаря осовременивания.

Точные цифры будут известны после презентации проекта бюджета на следующий год. Однако в правительстве Гройсмана, которое ушло в отставку но успело сверстать бюджет, уже анонсировать новые размеры зарплат и пенсий.

OBOZREVATEL разобрался, сколько будут получать украинцы.

Что будет с пенсиями

Пенсии в 2020-м повысят несколько раз – в июле и в декабре. В результате минимальная пенсия должна увеличиться с действующих 1564 грн до около 1800 грн. Также стоит отметить, что при минимальной зарплате в 6,5 тыс. грн (такую выплату анонсировали) часть украинцев смогут претендовать на выплату на заслуженном отдыхе в размере 2,4 тыс. грн. Так, по закону украинцы в возрасте от 65 лет, которые выполнили норму по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) имеют право на пенсию в размере не менее 2,4 тыс. грн. Если же их расчетный размер пенсии ниже, то разницу должны компенсировать из государственного бюджета.

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При этом при росте минимальной пенсии до 1,8 тыс. грн максимальный размер пенсии, на который имеют право украинцы с высокими (как минимум в 8 раз выше средних) зарплатами или специальными правами, составит 18 тыс. грн. Повышение минималки повлияет только на тех, кто на данный момент получает меньше указанной суммы. Остальные же украинцы будут получать выплаты по формуле. Правда, уже в марте 2020-го их выплаты пересчитают с учетом размера инфляции и динамики зарплат.

Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку – среднем 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 до 400 грн получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 грн – более 1,5 млн, от 700 до 1000 грн – 500 тыс. граждан. Еще 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен, получили разовые выплаты в размере 2410 грн.

Ориентировочно это произойдет в марте, когда Пенсионный фонд и другие ведомства соберут данные по инфляции и средней зарплате.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин указывает: главная проблема остается – дефицит Пенсионного фонда в 2019 году составит 167 млрд грн. Несмотря на проведенную реформу, "дыра" увеличивается с каждым годом. И на это не могут не обратить внимание кредиторы Украины.

"В декабре прошлого года, когда окончательно стало ясно, каким будет дефицит Пенсионного фонда, мы услышали от уполномоченных лиц Всемирного банка достаточно интересные заявления по поводу того, что Украине не миновать пересмотра пенсионной реформы и поднятия пенсионного возраста до 65 лет", – отметил Пендзин.

Как получить больше всех

Самые высокие пенсии в Украине получают те, кто имел особые права. Это судьи в отставке, нардепы на заслуженном отдыхе. Их выплата может достигать более 20 тыс. грн. Уже несколько лет в Украине действует ограничение – никто не имеет право получать пенсию выше 10 прожиточных минимумов. На данный момент это 1497 грн.

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По подсчетам OBOZREVATEL, чтобы получить максимальную пенсию, простому украинцу необходимо платить взносы из зарплаты, которая в семь раз выше средней. По последним данным, это около 72 тыс. грн. Однако и украинцы со средним достатком имеют шанс подумать о будущей старости.

Работать официально. Требования по стажу в Украине повышают ежегодно. В результате те, кому осталось до пенсии больше 8 лет, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60, должны будут иметь 35 лет стажа. И чтобы не оказаться в пенсионном возрасте, но без пенсии, важно работать официально. Кроме того, чем выше "белая" зарплата, тем лучше. Если вы официально трудоустроены, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать.

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