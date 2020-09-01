Украинцам пообещали внеплановое повышение пенсий: Третьякова раскрыла детали

Кабмин и Верховная Рада с 2021 года планируют ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров старше 75 лет подобно тому, как в 2020 году они были введены для пенсионеров старше 80 лет.

Об этом сказала глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы ожидаем 15 сентября, когда будет внесен государственный бюджет. Я на постоянном контакте с министром финансов. Он закладывает надбавку и для лиц 75+. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень малую пенсию сейчас", – сказала она.

Третьякова пояснила, что люди, которым более 75 лет, работали в советское время, когда не было высоких заработных плат, поэтому их пенсия сейчас не является справедливой.

Согласно данным Госстата, на конец 2019 года в Украине было 9,98 млн человек старше 60 лет и 7,15 млн человек старше 65 лет.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга после заседания 1 сентября сказал, что ему не известны детали предложения Третьяковой, а также, где будут взяты деньги на доплаты.

"Чтобы компетентно говорить по вопросу, нужно понимать позиции и Минфина, позицию Минсоцполитики, профильных комитетов, и исходя из этого понимать, какими средствами мы сможет оперировать в следующем году. С учетом подготовки бюджета на 2021 год, это возможно, но нужно будет исходить более конкретно, из реалий, в которых мы будем оказываться", – сказал Разумков.

Какие доплаты дали пенсионерам

Третьякова напомнила, что в 2020 году Рада приняла два закона, согласно которым люди старше 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1 тыс. грн, которая была предоставлена единовременно почти 5 млн пенсионеров, но и доплату в размере 500 грн в месяц до пенсии пожизненно.

"А тому, кому 80+ и он одинок, еще установлена доплата на уход – более 700 грн в месяц", – сказала Третьякова.

По ее словам, компенсаторы были найдены, в том числе из денег, которые выделяются на социальную политику.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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