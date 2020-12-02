Украинцам перестанут назначать пенсии без стажа: кто останется без выплат и что делать

В Украине с 2021-го перестанут назначать "социальные пенсии". Те украинцы, которые не смогут выполнить требования по стажу, вынуждены будут работать дольше. И таких с каждым годом будет все больше и больше.

О том, как изменятся пенсионные правила через месяц и кого это коснется – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине со следующего года нужно будет иметь как минимум 28 лет стажа для того, чтобы выйти на заслуженный отдых вовремя. Всем остальным придется работать до 63-х (есть от 18 до 28 лет стажа), или 65-ти (есть от 15 до 18 лет).

Но если раньше и без официальной пенсии можно было получить выплату, с 1 января 2021-го ее отменят. Дело в том, что до конца 2020-го всем, кто не имел достаточно стажа, государство платило материальную помощь до момента, пока они не достигнут нужного возраста. К примеру, если вы выходите на пенсию в этом году, у вас есть 24 года стажа, но вам нужно 27, полную пенсию вам не назначат.

В таком случае можно выйти на пенсию в 63 года, но до 63 получать материальную выплату. Ее размер: разница между фактическим доходом и минимальной пенсией. Если не было никакого дохода, то можно было получать минимальную пенсию.

Но такие правила действуют только 31 декабря 2021-го. "Новые выплаты не будут назначать, а тем, кому она уже назначена, она будет выплачиваться до 63 или 65 лет", – рассказывает OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследования Лидия Ткаченко. Ученая вместе со своими коллегами профессионально изучает пенсионную систему Украины.

Кстати, еще несколько месяцев назад советник министра соцполитики Николай Шамбир озвучил новость о том, что в Украине перестанут назначать социальную пенсию. Потом в комментарии OBOZREVATEL эту информацию опроверг. Мол, ее и так не назначают с 2005-го.

"Мною такие слова не были сказаны. Сейчас понятие "социальной пенсии" изживает себя. Нельзя сказать, что ее нет, но с 2005-го она не назначается. А те, кому ее уже назначили, доживают свое время", – рассказал советник министра.

И это правда. Выплата, которую сейчас назначают тем, кто не имеет нужного стажа, не называется социальной пенсией. Но по факту ее являются: ее платят тем, кто достиг нетрудоспособного возраста, но не заработал на полноценную выплату.

Во-первых, самый важный шаг – заранее посчитать свой стаж. Если вам кажется, что до пенсии еще много лет и вообще ее "могут отменить пока мне будет 60", это не значит, что не нужно думать о своей пенсии.

Требования по стажу растут ежегодно, пока в 2027-м не составят 35 лет. Так, если 60 лет вам исполнится в 2027-м или позже, нужно к этому моменту уже иметь максимальный стаж, если в 2026-и – 34 года и так далее. Посчитайте, сколько лет вам осталось до пенсии, сколько стажа примерно вы сможете заработать, и посмотрите на таблице ниже – хватит ли вам для того, чтобы выйти на пенсию вовремя.

Важно работать официально. И, судя по статистике, количество украинцев, которые не смогут вовремя выйти на пенсию, будет расти. Всего за год, с июля прошлого года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. И демографическая ситуация здесь ни при чем. Коронавирус, кризис, увеличение количества физлиц-предпринимателей и смягчение штрафов.

Но есть и демографические проблемы. Согласно данным ООН (цифры озвучены в пояснительной записке к законопроекту о запуске накопительной пенсионной системы):

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить почти исключительно за счет населения трудоспособного возраста.

При условии сохранения текущих показателей рождаемости, смертности и миграции ООН прогнозирует уменьшение численности населения Украины к 2050-му на 28%, а доля лиц в возрасте 60 лет и старше возрастет до 32%.

Населения сократится на 18%, а уровень старения возрастет до 34%. Соотношение между численностью населения пенсионного и трудоспособного возраста возрастет почти вдвое.

"Мы делали расчеты еще в 2017-м. Понятно, что это моделирование, у нас получалось, что при требовании по стажу в 30-32 года, ситуация изменится", – рассказывают в Институте демографии и социсследований.

И чем вы моложе, тем сложнее получить стаж. Вот почему: с 2004-го в стаж не считают декрет, образование. Учитываются только те года, когда вы платили взносы в Пенсионный фонд.

Если на пенсию не заработали и купить стаж не можете (об этом позже), то можно оформить выплату как малоимущий. Она оформляется по примеру субсидии: если не делали покупку на сумму от 50 тысяч, если нет дополнительного дохода, если нет членов семьи, которые могут помогать и т.д.

"Многие отказываются от такой выплаты, так как нужно заполнять декларацию, доказывать, что нет дополнительных источников дохода. И это не пенсия. Это выплаты для малообеспеченных", – отмечает Ткаченко.

Второй вариант – докупить стаж. Если вам уже 60, то стоимость стажа будет считаться по формуле: 22% от минимальной зарплаты умножить на два. Сейчас это 2 640 грн за каждый месяц. Если вам нет 60-ти, стаж можно покупать постепенно, тогда его стоимость будет в два раза ниже.

По данным ПФУ, средний стаж 60-летнего украинца – 32 года. Большинство пока еще выполняют требования и выходят на заслуженный отдых вовремя. Но уже через несколько лет ситуация обострится и в результате 45% украинцев в возрасте 60 лет будут работать дополнительно 3-5 лет. Если вы рассчитываете выйти на пенсию вовремя, нужно уже сейчас позаботиться о своем стаже.