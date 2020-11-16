Украинцам пересчитают зарплаты из-за нового прожиточного минимума: как повысят

Зарплаты в Украине для бюджетников пересчитают после повышения прожиточного минимума (ПМ) в декабре. Так, минимальный тарифный оклад не может быть меньше, чем прожиточный минимум для трудоспособного.

Так, согласно закона "Об оплате труда", Кабинет министров не могут устанавливать первую тарифную ставку ниже ПМ. Сейчас она составляет 2225 грн. А с января 2021-го, после декабрьского повышения, будет не меньше 2270 грн.

Отметим, что речь идет именно об окладах. Помимо "чистого" оклада, украинцы также могут получать надбавки за стаж, интенсивность труда и так далее.

Как изменятся некоторые из окладов:

11 тарифная ставка сейчас 4383 грн, будет не меньше 4472 грн;

15 тарифная ставка сейчас 5740 грн, будет не меньше 5857 грн;

24 ставка сейчас 9701 грн, будет не меньше 9897 грн.

К слову, также с 1 января в Украине увеличится и минимальная зарплата. Она будет составлять 6 тысяч гривен, в то время как сейчас это всего лишь 5 тысяч. Таким образом, с учетом оклада и надбавок размер заработной платы работающего полный день украинца с минимальным заработком увеличится на тысячу гривен.

Как писал OBOZREVATEL, согласно оценкам Кабинета министров, в следующем году заработные платы в Украине увеличатся на 12,1%. При этом часть роста "съест" инфляция, которая может увеличится до рекордных за несколько лет 7,3%.