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29 ноября • обновлено в 12:21
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Украинцам пересчитают пенсии: кто и сколько получит в 2020 году

19.3т
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В Украине в 2020 году большинство пенсионеров получат ощутимую прибавку к выплатам. Минимальная пенсия увеличится с 1638 до 1769 грн, а те, кто имеют достаточный стаж, будут получать от 1889 грн (сейчас – 1669 грн).

Об этом говорится в опубликованных показателях бюджета на 2020 год. Так, с 1 июля минимальная выплата увеличится с 1638 до 1712 грн, а с 1 декабря – до 1769 грн. Максимальная пенсия увеличится с 16,3 до 17,6 тыс. грн.

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине

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Отметим, в Украине пенсионерам, которые проработали как минимум два года после назначения выплаты, пересчитают их размеры. При повышении учтут новый стаж. Существует специальный порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

Условия проведения перерасчета пенсии определены Законом № 1058. Перерасчет пенсии проводят в том случае, если гражданин после назначения пенсии работал.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
пенсии обманывают пенсионеров Пенсионный фонд
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Avramenko Igor
Avramenko Igor
А может хватит тошнить.В 2019 году подняли два раза, первый на 94 копейки,второй на 1 гр 23 копейки.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нате вам по сто хрювен и ни в чем себе не отказывайте!
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