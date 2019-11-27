Украинцам пересчитают пенсии: кто и сколько получит в 2020 году

В Украине в 2020 году большинство пенсионеров получат ощутимую прибавку к выплатам. Минимальная пенсия увеличится с 1638 до 1769 грн, а те, кто имеют достаточный стаж, будут получать от 1889 грн (сейчас – 1669 грн).

Об этом говорится в опубликованных показателях бюджета на 2020 год. Так, с 1 июля минимальная выплата увеличится с 1638 до 1712 грн, а с 1 декабря – до 1769 грн. Максимальная пенсия увеличится с 16,3 до 17,6 тыс. грн.

Пенсии в Украине

Отметим, в Украине пенсионерам, которые проработали как минимум два года после назначения выплаты, пересчитают их размеры. При повышении учтут новый стаж. Существует специальный порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

Условия проведения перерасчета пенсии определены Законом № 1058. Перерасчет пенсии проводят в том случае, если гражданин после назначения пенсии работал.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

в Украине в 2019 году должны были запустить накопительные пенсии, решение отсрочили;

минимальной пенсии не хватает даже на покупку самых необходимых товаров и услуг из потребительской корзины;

с 2019 года перерасчет будет происходить автоматически с учетом роста зарплат и цен;

вопрос повышения пенсионного возраста остался актуальным, но рассмотрят его только после 2028 года.

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