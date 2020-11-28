Украинцам пересчитают курс доллара: сколько заплатим в декабре

В Украине курс доллара вначале декабря увеличится на 15 копеек и подорожает до 28,6 грн. Такой прогноз озвучило большинство опрошенных аналитиков.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,6 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,5/28,7 грн", – рассказал OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club, добавляет: вероятность введения жесткого карантина все больше давит на рынок и на настроения импортеров, которые значительно снизили активность. "Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит двигаться вблизи достигнутых уровней c попытками выйти из диапазона 28,45-28,5 гривен за доллар", – прогнозирует эксперт.

"Заявления МВД по 4-недельному локдауну негативно влияют на настроения инвесторов. Сегодня нерезиденты могут выйти с покупками валюты на межбанк, что окажет давление на котировки. На следующей неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю дальнейшего роста к уровню 28,50. Евро к гривне, вероятно, незначительно ослабнет – до 33,84", – соглашается аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца ноября на курс доллара будут влиять новости о возможном полном локдауне, пауза в сотрудничестве с МВФ и возвращение НДС экспортерам.

Мнения аналитиков о том, как и почему изменится стоимость валюты, расходятся. В среднем же эксперты прогнозируют курс от 28,2 до 28,5 грн/$.