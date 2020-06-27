Украинцам обещают четыре дополнительных выходных: законопроект 'Слуги народа'

В Украине может появится четыре дополнительных выходных в год. В проекте нового Кодекса законов о труде предлагают значительно увеличить продолжительность отпуска.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас общий отпуск составляет 24 дня, а по новым правилам – 28 дней. Те, кто младше 18 лет, имеет право на 31 день отпуска. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, засчитываются:

время фактической работы (в том числе на условиях неполного рабочего времени простоя не по вине работника) в течение рабочего года, за который предоставляется отпуск;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и ему выплачивалось пособие по общеобязательному государственному социальному страхованию;

время нахождения в отпуске по беременности и родам;

время ежегодного оплачиваемого отпуска.

Кроме того, сейчас среди причин для увольнения желания работодателя нет вообще, хотя по факту это не мешает "просто так" разрывать трудовые отношения. В новом же КЗоТе "инициатива работодателя" выводится как отдельная причина. Правда, для этого нужны основания.

"Работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником в случаях его отказа от изменения существенных условий трудового договора, а также по причинам экономического, технологического, структурного или аналогичного характера", – говорится в законопроекте.

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HR-эксперт Александр Белоус добавляет: что именно можно посчитать "структурной" или "аналогичной" причиной, сказать сложно. Но это развязывает руки работодателю увольнять без явных на то оснований.

"Мы видели проект КЗоТа, в котором вообще не нужно было иметь причину для увольнения, само желание работодателя было такой причиной. Сейчас же нужны хоть и не до конца внятные, но конкретные основания для увольнения", – рассказывает Белоус.

Об увольнении работодатель должен предупредить заранее:

за 15 дней – если сотрудник работал до полугода;

за 30 дней – если работал больше полугода;

за 60 дней – если работал более пяти лет;

за 90 дней – если работал больше 10 лет.

"По договоренности сторон строки предупреждения могут быть заменены денежной компенсацией в размере, определенным трудовым договором, но не менее двойного среднедневного заработка работника за каждый рабочий день", – говорится в проекте.

Например, если вы работали больше полугода, но работодатель вас решил уволить "одним днем", то в качестве компенсации ему придется выплатить двухмесячную зарплату.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 27 декабря утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ). В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТ, заявили, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".