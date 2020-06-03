Украинцам из-за счетчиков будут отказывать в субсидиях: проект Кабмина

В Украине Минэнерго предлагает повысить норматив потребления газа и при этом отказывать в субсидиях тем, кто откажется от установки счетчиков.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В результате все эти новшества должны привести к тому, что украинцам будет выгоднее устанавливать газовые счетчики, а не платить согласно нормативу, который, как утверждают в Минэнерго, занижен.

Еще одно новшество этого постановления: если отключили горячую воду, за газ придется платить больше. К примеру, летом семья из трех человек должна платить без счетчика за 15,6 кубометра газа. Или примерно по 3,9 кубометра за неделю.

Когда в районе, где живет эта семья, будут проводить гидравлическое испытание, норматив на человека в месяц повысят до 7,1 кубометра из-за отсутствия горячей воды (а зимой до 12 кубометров). То есть за неделю придется платить за 5,3 кубометра, а в сумме за месяц, в котором проводят гидравлическое испытание, нужно будет заплатить за "лишние" 2,8 кубометра газа.

Эксперт в сфере ЖКХ Анатолий Копчун уверен: нормативы потребления газа в Украине действительно нужно пересматривать, но только после того, как у всех украинцев будет возможность получить счетчик, стоимость которого заложена в тарифе.

"Мы платим за счетчик в тарифе на газ, а теперь должны еще и переплачивать, потому что нам не установили этот счетчик? В чем здесь логика для потребителей? Нормативы нужно повышать, не спорю. Но где усредненный анализ потребления от Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг? Нам кто-то показал расчеты? Почему в постановлении ссылаются на оценки заинтересованной стороны – поставщика – большой вопрос", – говорит Копчун.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на газ упали на 15-25%, при этом цена для населения может остаться на уровне 4,3-4,2 грн за куб. Снижение стоимости голубого топлива компенсирует подорожание доллара.

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