Украинским врачам будут доплачивать по 3500 грн, – Шмыгаль

Правительство выделит 6 млрд гривен на доплаты к зарплатам украинских медиков. Это позволит повысить выплаты врачам в среднем на 3500 гривен.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 9 сентября.

"В понедельник мы приняли решение о повышении выплат всем нашим медикам. На эти цели будет направлено почти 6 млрд гривен. Непосредственно врачам доплата будет увеличена на 3500 гривен", – сказал глава правительства.

Отметим, что в повестке дня заседания правительства 9 сентября этого вопроса нет.

Сколько доплатят медикам

Ранее сообщалось, что с сентября и до конца 2020 года медицинские работники будут получать доплаты:

врачи – примерно 3560 грн;

средний медперсонал – до 2500 грн;

младший медицинский персонал – 1250 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинские работники независимо от профиля и категории оказания помощи имеют получать достойную зарплату.

6 сентября Степанов сказал, что заработная плата врачей и медицинского персонала в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

В понедельник, 7 сентября, Кабмин утвердил механизм доплаты к зарплатам украинским медикам. На это предусмотрено почти 6 млрд гривен. Выплаты начнутся уже в сентябре.

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