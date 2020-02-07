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8 февраля • обновлено в 07:30
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У Новосад нашлась квартира в Киеве за миллион: министр опровергла "сенсацию"

9.4т
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В пятницу, 7 февраля, в СМИ появилась информация о том, что министр образования и науки Анна Новосад, которая жаловалась на низкую зарплату, купила квартиру в Киеве за 944 тысячи гривень.

Об этом написали ряд изданий, ссылаясь на данные электронной декларации чиновницы

7 февраля министр внесла в реестр сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Так, 3 февраля Новосад приобрела у компании "Дисбуд" квартиру в столице общей площадью 46,6 кв. м.

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У Новосад нашлась квартира в Киеве за миллион

У Новосад нашлась квартира в Киеве за миллион

Конечным бенефициарным владельцем "Дисбуда" является бизнесмен Александр Насиковский. По информации ряда СМИ, Насиковский обвиняется в незаконной застройке, рейдерстве и коррупции.

У Новосад нашлась квартира в Киеве за миллион: министр опровергла "сенсацию"

Скриншот

Однако министр опровергла обвинения СМИ: Новосад на своей странице в Facebook заверила, что всего лишь оформила имущественные права на жилье, которое задекларировала еще в 2017 году. Тогда квартира была внесена в раздел "Ценные бумаги". В 2018 году она перешла в "Объекты незавершенного строительства".

У Новосад нашлась квартира в Киеве за миллион: министр опровергла "сенсацию"

Facebook Анны Новосад

"Декларирую, как этого требует закон. В процессе строительства появился целый дополнительный квадратный метр. Ура, теперь их 46!" – отреагировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заявила, что ей не хватает зарплаты в 36 тысяч гривень, чтобы думать о будущем и о создании семьи. Украинцев такие слова возмутили.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
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wegweg wgweg
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