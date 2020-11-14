У кого в Украине самые высокие пенсии: названы цифры

В Украине средняя пенсия составляет 3500 грн. При этом больше всего традиционно получают жители столицы – 4676 грн.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Меньше всего получают в Тернопольской и Черниговской областях (всего около 2,6 тысячи гривен).

Какие пенсии получают украинцы:

Киев – 4676 грн;

Винницкая область – 2848 грн;

Волынская область – 2841 грн;

Днепропетровская область – 3860 грн;

Донецкая область – 4428 грн;

Житомирская область – 2948 грн;

Закарпатская область – 2693 грн;

Запорожская область – 3597 грн;

Ивано- Франковская область – 2909 грн;

Киевская область – 3456 грн;

Кировоградская область – 3000 грн;

Луганская область – 4098 грн;

Львовская область – 3086 грн;

Николаевская область – 3155 грн;

Одесская область – 3225 грн;

Полтавская область – 3321 грн;

Ровенская область – 2826 грн;

Сумская область – 3057 грн;

Тернопольская область – 2619 грн;

Харьковская область – 3455 грн;

Херсонская область – 2909 грн;

Хмельницкая область – 2839 грн;

Черкасская область – 3017 грн;

Черниговская область – 2695 грн;

Черновицкая область – 3031 грн.

Отметим, размер заработной платы зависит от размера средней зарплаты. Больше всего зарабатывают в столице, также высокие средние зарплаты традиционно были в промышленных центрах – Донецке, Луганске. Работники заводов имели высокие средние зарплаты и получали их официально, поэтому сейчас имеют относительно высокие пенсии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.