У кого в Украине самые высокие пенсии: названы цифры
Сколько получают украинцы на заслуженном отдыхе
С чем связан размер пенсий
Какие регионы попали в топ-3 по размеру пенсий
В Украине средняя пенсия составляет 3500 грн. При этом больше всего традиционно получают жители столицы – 4676 грн.
Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Меньше всего получают в Тернопольской и Черниговской областях (всего около 2,6 тысячи гривен).
Какие пенсии получают украинцы:
Киев – 4676 грн;
Винницкая область – 2848 грн;
Волынская область – 2841 грн;
Днепропетровская область – 3860 грн;
Донецкая область – 4428 грн;
Житомирская область – 2948 грн;
Закарпатская область – 2693 грн;
Запорожская область – 3597 грн;
Ивано- Франковская область – 2909 грн;
Киевская область – 3456 грн;
Кировоградская область – 3000 грн;
Луганская область – 4098 грн;
Львовская область – 3086 грн;
Николаевская область – 3155 грн;
Одесская область – 3225 грн;
Полтавская область – 3321 грн;
Ровенская область – 2826 грн;
Сумская область – 3057 грн;
Тернопольская область – 2619 грн;
Харьковская область – 3455 грн;
Херсонская область – 2909 грн;
Хмельницкая область – 2839 грн;
Черкасская область – 3017 грн;
Черниговская область – 2695 грн;
Черновицкая область – 3031 грн.
Отметим, размер заработной платы зависит от размера средней зарплаты. Больше всего зарабатывают в столице, также высокие средние зарплаты традиционно были в промышленных центрах – Донецке, Луганске. Работники заводов имели высокие средние зарплаты и получали их официально, поэтому сейчас имеют относительно высокие пенсии.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.