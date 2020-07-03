В России Центробанк предупредил граждан о том, что в военное время государство может блокировать счета вкладчиков и забирать с них деньги.

Такое сообщение было опубликовано на странице Банка России в Facebook. Когда начался скандал, его удалили и, сославшись на ошибку, заявили, что это историческая справка о том, как было во времена Второй мировой войны.

Что было в сообщении ЦБ РФ

Многие СМИ успели перепечатать сообщение до того, как его удалили.

"Уже в первые дни войны было ограничено снятие наличных со вкладов. Для граждан был введен военный налог, налог на бездетных и одиноких, повышены сельскохозяйственный и подоходный налоги. Отпуска на время войны были отменены, компенсация за них перечислялась на вклады и была заморожена", – было сказано в сообщении.

Также там отмечалось, что до войны поступления в госбюджет от налогов и займов населения составляли 10-12% доходов бюджета. За четыре года войны население обеспечило треть всех доходов государства, оплатив две трети расходов военного бюджета.

Жителей России предупредили о блокировке счетов в банках в военное время Facebook Центробанка России

Жителей России предупредили о блокировке счетов в банках в военное время Facebook Центробанка России

Это не осталось незамеченным. В комментариях россияне начали шутить, что ЦБ выдал "военную тайну", а другие стали обсуждать, что деньги государству сейчас лучше не доверять.

"Намек понял. Надо срочно в баксы и за бугор все что есть", – написал Михаил Орлов.

Жителей России предупредили о блокировке счетов в банках в военное время Facebook Центробанка России

Жителей России предупредили о блокировке счетов в банках в военное время Facebook Центробанка России

Украинский блогер Тимофей Гольц отметил, что Центробанк России проводит планомерную подготовку населения своей страны к выживанию в условиях войны.

"А также, убедительно формирует панические настроения в социально-экономической жизни простых россиян", – добавил Гольц.

Он предположил, что идею удалить скандальное сообщение сотрудникам Банка России "подсказали" "старшие товарищи" из ФСБ.

Жителей России предупредили о блокировке счетов в банках в военное время Facebook Тимофея Гольца

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