В Украине активизировались мошенники в сетях: как не потерять деньги

В Украине интернет-мошенники активизировались в сфере торговли в социальных сетях. Потребители рискуют получить дешевую китайскую подделку без чека по цене товаров от известных брендов.

О том, с какими рисками могут столкнуться покупатели, рассказал в эфире ObozTV исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

По его словам, покупая в обычных интернет-магазинах, потребитель, в случае нарушения его прав, может обратиться в контролирующие органы, к общественным организациям, к журналистам, поскольку "это имеет влияние на солидные интернет-площадки".

"А если купили в социальных сетях... Там массово покупают обувь, вещи, шубы. Это вообще какие-то безумные люди. Я не спорю, там есть честный бизнес, но там столько мошенников", – подчеркнул эксперт.

"Люди думают: когда они на почте получают корешок, что они перевели кому-то деньги, это является чеком. Это не чек, это перевод на физлицо. Вы просто перевели кому-то деньги", - объяснил он.

Несмиянов привел примеры поступающих ему жалоб на мошенничество при покупке в социальных сетях.

"Последняя жалоба выглядела так – телефоны заказывали в интернете, приходит вроде бы известный бренд. Ты приходишь домой, включаешь, а оказывается, что это просто муляж, китайская подделка. Люди нашли, кому они переводили деньги, а он говорит – ребята, вы мне уже двадцатые звоните, у меня паспорт украли, я заявление написал, готов в полицию обращаться. Говорят, что мне деньги перевели, а я ничего не получал", – рассказал эксперт.

"На почту приходил мошенник с липовым паспортом и забирал деньги. Поймали его по этому паспорту, вызвали полицию. Полиция приехала, описала человека и отпустила этого мошенника", – добавил он.

Как сообщал ObozTV, ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов также рассказал, почему покупатели техники в интернет-магазинах рискуют получить некачественный товар или вовсе остаться ни с чем.

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