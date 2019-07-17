Тень Зеленского: как контрабандисты попали в команду "Зе" и кто стоит за увольнениями

Президент Владимир Зеленский устроил целый тур по регионам и вмешался в чужую епархию – начал увольнять глав таможенных органов.

Причиной таких решений может быть не борьба с контрабандой, как заявляют для СМИ, а собственные интересы членов команды "Зе".

И вот почему:

В теневой команде президента Владимира Зеленского – целый пул бывших сотрудников таможенных органов, которых при Януковиче называли "королями контрабанды";

Владимир Зеленский потребовал увольнения ряда таможенников в тех областях, где раньше "зарабатывали" члены его команды, а закончил чистку и.о. главы Фискальной службы;

На контрабанде зарабатывают миллиарды: деньги расходятся по карманам власть имущих и "кураторов";

В ряде регионов Украины от команды "Зе" представлены бывшие сотрудники таможенных органов. Большинство из них попадало в коррупционные скандалы.

Дело на миллиарды: кто диктует решения Зеленского

Украина из-за контрабанды только за прошлый год потеряла $3,6 млрд и 3,4 млн рабочих мест, говорится в исследованиях Ukraine Economic Outlook. Бюджет потерял, а вот отдельные чиновники – получили. Миллионы теневых долларов ежедневно расходятся по карманам таможенников и их покровителей.

Контрабанда леса, энергоресурсов, незаконный ввоз товаров стали настолько масштабными, что контрабандисты получили неограниченное влияние. Без них не обошлось и в команде действующего президента Владимира Зеленского. Сейчас же глава государства, увольняя отдельных таможенников, вполне возможно, расчищает поле для собственных покровителей.

Создателя "95 квартала" окружили "короли контрабанды", которые могут умело показывать пальцем на тех, кого нужно уволить и тех, кого стоит назначить. И все это под прикрытием "борьбы с контрабандой и коррупцией".

Еще до президентских выборов издание Bihus.info опубликовало "слитую" переписку членов Зе Команды. Александр Корниенко (координатор) и Сергей Трофимов (первый замглавы АП) обсуждали неудачную шутку действующего главы Офиса Андрея Богдана в адрес некого "Ильи Николаевича". Он посоветовал ему не давать расписки, когда "берет бабки с регионов".

Финансами из регионов в команде президента занимается некий Илья Николаевич Павлюк. Именно его и обсуждали новоиспеченные политики. Павлюк – личность достаточно известная в политических кругах. Он неоднократно попадал в громкие истории. Был помощником нардепа Игоря Калетника, который позже возглавлял Государственную таможню.

Издание Цензор.НЕТ еще в 2011-м писало про Павлюка: "он "решает вопросы" по перемещению грузов через таможенную границу Украины. Кто-то называет это импортом. Кто-то называет это контрабандой в особо крупных масштабах. А те, кто знаком со спецификой скрытого от общества бизнеса, называет это "контролируемыми поставками". На западных границах Украины – в Черновицкой, Львовской, Волынской областях".

Что интересно, именно в этих областях президент Зеленский и принялся обезглавливать таможни. Возможно, без конкретного умысла и по наводке членов своей команды и самого Павлюка, а может быть, и намеренно – чтобы помочь "Илье Николаевичу" вернуть влияние, которое он имел на западных таможнях в период Януковича.

Как уже писал OBOZREVATEL, в ЗеКоманде создали отдельный "теневой штаб", который курировал процесс создания партии, искал финансирование и частично определял политику главы государства. Например, в Киевской и Черкасской области эту функцию доверили Виктору Тимошенко. Это экс-член Партии регионов и бывший руководитель Львовской таможни. Львовская досталась известному в узких кругах Сергею Бодяку ("дипломат"). Херсонской областью в "Слуге народа" занялся бывший руководитель Херсонской таможни Виталий Булюк.

По некоторой информации, во времена своего главенствования на таможне, Булюк занимался подделкой документов на вывоз украденного металлолома с крупных заводов Херсона. Благодаря ему за границу было вывезено оборудование с Херсонского хлопчатобумажного комбината – крупнейшего в Европе. Комбайновый завод имени Петровского чуть не разворовали под ноль, оттуда вывезли все станки

Негласные кураторы Винницы от Зеленского – Григорий Калетник и его сын Игорь. Официально команду в регионе возглавила директор библиотеки в университете Калетника Светлана Лутковская. При этом Игорь Калетник работал в таможенных органах с 1995-го.Был начальником Херсонской, Подольской, Галицкой таможни.

Кураторы работают и в других областях, в том числе Харьковской. Фактически, в регионах от имени Владимира Зеленского работает целый пул бывших таможенников, которые до этого являлись членами Партии регионов, а о контрабанде даже не заикались. Вполне возможно, что эти же люди на смену уволенных президентом чиновников поставят собственные креатуры. Поможет ли это бороться с контрабандой – вопрос риторический.

Возможно, президенту стоило бы начать бороться с контрабандистами в собственной команде, а уже после заниматься увольнениями перед камерами. Более важный вопрос – кто возглавит Фискальную службу после парламентских выборов и чью кандидатуру поддержит глава государства.

Также Зеленский вмешался и в назначение в пограничной службе. Своим указом он 14 июня 2019 года назначил полковника Сергея Дейнеко руководителем Государственной пограничной службы. Решение странное, учитывая его скандальную биографию. По информации OBOZREVATEL, “посоветовать” президенту назначить на такую должность одиозного полковника могли влиятельные экс-регионалы. В частности, бывший глава ГПС Николай Литвин.

О Дейнеко в открытом доступе известно немного. До июня 2014 года он был главой Луганского пограничного отряда. Именно он и его подразделение отбивали нападения террористов в начале июня 2014 года. Позже, комментируя оборону погранучастка, Дейнеко вспоминал, что бои продолжались целых 3 дня.

К слову, свои перестановки делают и в СБУ. В органы также попадают связанные с контрабандой личности. Сейчас ведомство возглавляет ставленник Зеленского Иван Баканов. Он, по неподтвержденной информации, к примеру, начальником Управления СБУ по Киеву и Киевской области планирует назначить Горбенко из Главка "К", который якобы занимался "обналом" под руководством бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Павла Кравченко.

Власов может остаться, а увольнения прошли напоказ

Кого уволил Зеленский:

Александр Власов, и.о. главы Фискальной службы. На должности с сентября 2018-го. За то, что не уволил, а отправил непонравившихся президенту таможенников в отпуск. Заявление написал по собственному желанию;

Виктор Кривицкий – начальник Волынской таможни ГФС. Работал с 15 декабря 2016 года:

Николай Салагор – начальник Черновицкой таможни ГФС. На должности – с 22 октября 2014 года;

Станислав Балуев – начальник Закарпатской таможни ГФС. На должности – с 18 июля 2018 года;

Левко Прокипчук – начальник Львовской таможни ГФС. На должности – с 18 сентября 2015 года.

Владимир Зеленский накануне парламентских выборов устроил тур по регионам. Но вместо привычных избирателю митингов и обещаний, глава государства принялся увольнять чиновников. Якобы в целях борьбы с контрабандой. И хоть по Конституции президент не имеет права заниматься кадровыми решениями на таможне, под политическим давлением все, попавшие под раздачу фискалы, согласились написать заявления.

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Но и на этом Зеленский не остановился. И.о. главы Фискальной службы Александр Власов также оказался в немилости. Его "попросили на выход" за то, что он не уволил, а отправил непонравившихся президенту таможенников в отпуск. "Мы с вами договорились, что вы уволите таможенников, если они сами не напишут заявления на увольнение. После этого я увидел ваш пост в Facebook, и очень радовался, что действительно нормальный человек появился, и увидел, что вы их уволили. Но предоставленные мне реальные документы не совпадали с вашим постом в Facebook. То есть вы людей отправили в отпуск", – заявил глава государства и сразу же попросил написать заявление и самого Власова.

Тот просьбу президента выполнил. Правда, в заявлении попросил отстранить его от функций исполняющего обязанности главы ведомства, а не уволить по собственному желанию. То есть вполне вероятно, Власов может занять свою штатную должность – начальника Одесской таможни.

Вполне возможно, что на этом список "люстрированных таможенников" не закончится. Бывшие чиновники, которых в СМИ называют "королями контрабанды", уже успели плотно войти в штаб президента. И если новые назначения пройдут без прозрачных конкурсов, поступления от таможенных платежей не начнут значительно увеличиваться, а бизнес не перестанет жаловаться на поборы – "таможенный тур" президента можно считать "расчищением" поля от одних контрабандистов в пользу других.

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