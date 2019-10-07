Такого больше не будет: что украинцам нужно успеть купить осенью

Осень это не только период сезонной хандры и высоких расходов на отопление, но и шанс купить дешевый iPhone или удачно продать квартиру. А еще – вскоре может подорожать доллар, с прилавков исчезнет летняя одежда, а в Китае начнется масштабная распродажа.

OBOZREVATEL собрал семь главных вещей, которые нужно успеть сделать до конца осени.

Купить летнюю одежду

Чуть ли не главный экономический закон – спрос порождает предложение и повышает цены. И те, кто хорошо выучили это правило, знают: самые дешевые футболки, плавки, шорты, сарафаны и другая летняя одежда продается осенью. Зимой магазины полностью меняют ассортимент, а вот осенью еще есть шанс купить остатки по дешевке.

Так как держать одежду на складе в ожидании следующего лета дорого и бессмысленно, в этот период традиционно устраивают распродажи. Иногда цены могут быть на 40% а то и 50% ниже, чем летом.

Поменять гривни на доллары

Предсказывать курс доллара в Украине все равно, что гадать на кофейной гуще. Но некоторые закономерности все-таки сохраняются. К концу года традиционно доллар немного дорожает. А вот этой осенью по оценкам десятков опрошенных OBOZREVATEL аналитиков может достичь рекордно низкой за четыре года отметки, опустившись ниже 24 грн/$.

Ломиться в обменники и банковские кассы бессмысленно. И не только потому, что валюту еще с февраля можно покупать онлайн, но и потому, что никто не может спрогнозировать следующий год. Но на всякий случай, особенно если у вас запланированы зимние каникулы за границей, лучше припастись валютой осенью.

Установить кондиционер

Все то же правило со спросом и предложением работает и с кондиционерами. Если этим летом вы погибали от жары, но денег на кондиционер не хватало, осенью есть все шансы сэкономить.

Зимой кондиционеры практически не устанавливают, а вот осенью, когда спала жара, и стоимость установки, и сама техника обойдутся, куда в меньшую сумму. По оценкам OBOZREVATEL, экономия может составить около 20%!

Заказать китайский смартфон

11 ноября в Китае праздник холостяков. Детали о том, почему именно в этот день и как празднуют, упустим. Главное – в этот день все китайские магазины устраивают свой вариант "черной пятницы". Распродают все и по дешевке.

Ехать из-за этого в Китай не лучшая идея, а вот зайти на сайт популярного китайского маркета (а таких очень много) и заказать себе, например, смартфон с доставкой – очень даже разумное предложение.

Продать квартиру

Сезонность наблюдается не только на валютном рынке. Украинцы реже покупают квартиры летом, активно ищут новое жилье осенью, а зимой и особенно в период праздников откладывают переезд в новое жилье.

Поэтому если вы хотите сдать или продать жилье – действуйте! Пока много желающих, цены можно поднять. А уже зимой и тем более летом найти своего жильца/покупателя будет сложнее.

Найти новую работу

Все бархатные сезоны подошли к концу и самое время наконец вернуться к активной работе. Компании уже планируют бюджеты на следующий год, соревнуются с конкурентами, ищут свои фишки и возможности укрепить коллектив.

Поэтому если есть желание найти работу– обновите свое резюме и подпишетесь на вакансии. Осенью шансы на удачное трудоустройство будут выше.

Купить iPhone

С 11 октября стартуют продажи новинки iPhone 11 в Украине. Чтобы первыми похвастаться телефоном перед друзьями – стоит уже подумать о том, где и когда вы приобретете гаджет. Обычно, старт продаж сопровождается огромными очередями.

Почему о нем стоит подумать осенью? Обычно магазины еще в начале декабря начинают поднимать цены на технику, поскольку перед новогодними праздниками – она разлетается, как горячие пирожки. Чтобы не "попасть на деньги" советуем вам купить гаджет еще осенью. Таким образом, вы убьете двух зайцев – первые сможете оценить новинку и сделать новогодний подарок.

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