Главная Новости
7 октября • обновлено в 06:35
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Такого больше не будет: что украинцам нужно успеть купить осенью

4.1т Читать материал на украинском

Осень это не только период сезонной хандры и высоких расходов на отопление, но и шанс купить дешевый iPhone или удачно продать квартиру. А еще – вскоре может подорожать доллар, с прилавков исчезнет летняя одежда, а в Китае начнется масштабная распродажа.

OBOZREVATEL собрал семь главных вещей, которые нужно успеть сделать до конца осени.

Купить летнюю одежду

Чуть ли не главный экономический закон – спрос порождает предложение и повышает цены. И те, кто хорошо выучили это правило, знают: самые дешевые футболки, плавки, шорты, сарафаны и другая летняя одежда продается осенью. Зимой магазины полностью меняют ассортимент, а вот осенью еще есть шанс купить остатки по дешевке.

Такого больше не будет: что украинцам нужно успеть купить осенью

Так как держать одежду на складе в ожидании следующего лета дорого и бессмысленно, в этот период традиционно устраивают распродажи. Иногда цены могут быть на 40% а то и 50% ниже, чем летом.

Поменять гривни на доллары

Предсказывать курс доллара в Украине все равно, что гадать на кофейной гуще. Но некоторые закономерности все-таки сохраняются. К концу года традиционно доллар немного дорожает. А вот этой осенью по оценкам десятков опрошенных OBOZREVATEL аналитиков может достичь рекордно низкой за четыре года отметки, опустившись ниже 24 грн/$.

Новости
Курс доллара в банках обвалился: сколько стоит валюта в Украине

Ломиться в обменники и банковские кассы бессмысленно. И не только потому, что валюту еще с февраля можно покупать онлайн, но и потому, что никто не может спрогнозировать следующий год. Но на всякий случай, особенно если у вас запланированы зимние каникулы за границей, лучше припастись валютой осенью.

Установить кондиционер

Все то же правило со спросом и предложением работает и с кондиционерами. Если этим летом вы погибали от жары, но денег на кондиционер не хватало, осенью есть все шансы сэкономить.

Зимой кондиционеры практически не устанавливают, а вот осенью, когда спала жара, и стоимость установки, и сама техника обойдутся, куда в меньшую сумму. По оценкам OBOZREVATEL, экономия может составить около 20%!

Заказать китайский смартфон

11 ноября в Китае праздник холостяков. Детали о том, почему именно в этот день и как празднуют, упустим. Главное – в этот день все китайские магазины устраивают свой вариант "черной пятницы". Распродают все и по дешевке.

Новости
Зеленский пообещал украинцам "страну в смартфоне": как это будет

Ехать из-за этого в Китай не лучшая идея, а вот зайти на сайт популярного китайского маркета (а таких очень много) и заказать себе, например, смартфон с доставкой – очень даже разумное предложение.

Продать квартиру

Сезонность наблюдается не только на валютном рынке. Украинцы реже покупают квартиры летом, активно ищут новое жилье осенью, а зимой и особенно в период праздников откладывают переезд в новое жилье.

Поэтому если вы хотите сдать или продать жилье – действуйте! Пока много желающих, цены можно поднять. А уже зимой и тем более летом найти своего жильца/покупателя будет сложнее.

Найти новую работу

Все бархатные сезоны подошли к концу и самое время наконец вернуться к активной работе. Компании уже планируют бюджеты на следующий год, соревнуются с конкурентами, ищут свои фишки и возможности укрепить коллектив.

Новости
"Вновь на работе!" В Киеве нахальную мошенницу снова засекли в метро. Видео

Поэтому если есть желание найти работу– обновите свое резюме и подпишетесь на вакансии. Осенью шансы на удачное трудоустройство будут выше.

Купить iPhone

С 11 октября стартуют продажи новинки iPhone 11 в Украине. Чтобы первыми похвастаться телефоном перед друзьями – стоит уже подумать о том, где и когда вы приобретете гаджет. Обычно, старт продаж сопровождается огромными очередями.

Почему о нем стоит подумать осенью? Обычно магазины еще в начале декабря начинают поднимать цены на технику, поскольку перед новогодними праздниками – она разлетается, как горячие пирожки. Чтобы не "попасть на деньги" советуем вам купить гаджет еще осенью. Таким образом, вы убьете двух зайцев – первые сможете оценить новинку и сделать новогодний подарок.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар гривня
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Не забудьте утеплить кастрюли и запастись шинами
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Макарский Александр,а ты не забудь повеситься.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel