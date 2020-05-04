Сколько платят украинцам в Италии: заробитчаны назвали суммы

Украинцы в Италии зарабатывают не так уж и много, если сравнивать с другими европейскими странами, – от 600 до 1000 евро.

Об этом, ссылаясь на сообщение Любви Маковецкой в Facebook-сообществе "Украинцы в Италии", сообщает "РБК-Украина". Женщина начала подыскивать себе работу после окончания карантина и разместила заявку на вакансию, надеясь найти заработок на 1200 евро.

Отмечается, что предложений работы она получила мало, зато вызвала бурную реакцию людей, которые заявили, что озвученная зарплата – это слишком мало.

"Многие работодатели берут на черную работу и недоплачивают, по-хамски относятся, не дают и не оплачивают выходные. Я на первой работе в Венето работала за 600 евро! Без выходных. Это не нормально, но выбора у меня не было", – ответила автор поста.

В комментариях под ним много сограждан, работающих в Италии, тоже озвучили свои зарплаты. Многие подчеркивает, что работа заробитчан там оплачивается не очень хорошо, если сравнивать с другими европейскими странами.

"Надо радоваться тому, что дают, иначе скоро перестанут давать. Я работаю в Калабрии, в семье три человека – 800 евро. А так очень мало платят, никто не хочет делать контракт, зарплата 600-700 евро", – написала одна из украинок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте этого года размер средней номинальной зарплаты в Украине вырос до 11 446 грн в месяц, что на 600 грн больше (5,5%) среднего заработка в феврале. Причем самые высокие зарплаты оказались у работников IT-сферы.

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