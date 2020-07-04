Шкарлет подтвердил покупку Volkswagen за деньги Черниговского политеха

И.о. министра образования Сергей Шкарлет подтвердил покупку автомобиля Volkswagen за 60 тысяч долларов за бюджетные средства, выделенные Черниговскому национальному технологическому университету.

Об этом бывший ректор вуза рассказал в интервью "Левому берегу", отметив, что "Черниговский национальный технологический университет в нищих никогда не ходил".

"Я, кроме того, еще купил два автобуса, трактор, косилку, автопогрузчик. Я еще купил детям двигатели на картинги, на каждую техническую кафедру в пределах 500 тысяч гривен купили новое оборудование: деревообработка, плазменная резка, кружки радиотехники, все то, что касается компьютеров. А еще 200 камер, проходную систему, модернизировали систему отопления и все остальное, сделали ремонт", – отметил Шкарлет.

На вопрос журналистов он уточнил, что грузовик Volkswagen остался в Чернигове, а в Киеве, после назначения главой МОН, он ездит на Skoda.

В Киеве Шкарлет ездит на Skoda. Фото - Левый берег

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