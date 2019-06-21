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Разница в два раза: в Украине решили снизить тарифы на коммуналку

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В Украине в разных городах стоимость тепла и горячей воды может отличаться в два раза.

Кабинет министров на заседании 19 июня принял решение разработать проект и утвердить максимальные цены, выше которых тариф устанавливать нельзя.

О том, к чему могут привести новые правила, как отличаются тарифы в разных городах и насколько могут снизить цены – в материале OBOZREVATEL.

Граничные тарифы на коммуналку: что это такое?

Украинцы платят за коммуналку по разным тарифам. Все цены, кроме электроэнергии, отличаются зависимо от продавца. В среднем около 70% в структуре тарифа на отопление и горячую воду – газ. И за него все поставщики платят примерно одну цену (разница может составлять около 20-40 коп. за куб).

А вот стоимость Гкал тепла может отличаться более чем в два раза. Одни платят по 4 тыс. за Гкал, другие – 1,2 тыс., возмутился на заседании Кабмина премьер Владимир Гройсман. Он дал поручение разработать постановление, которое ограничит максимальную стоимость коммунальной услуги.

Разница в два раза: в Украине решили снизить тарифы на коммуналку

Тарифы на коммуналку

Что интересно, Кабинет министров не должен влиять на тарифы на отопление. В рамках децентрализации небольшие населенные пункты получили право сами, на заседании местных советов, принимать решения по ценам. А для относительно крупных городов работает Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Там проверяют расчеты и утверждают их.

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Министр юстиции Павел Петренко заявил, что Гкал тепла должен стоить в Украине около 1,3 тыс. грн. "Почему, например, в Кировоградской области должны платить 2100 гривен – почти в два раза больше. В Волынской – 1800 гривен. Это фактически большой обман местными поставщиками миллионов украинцев", – возмутился политик.

Именно Минюст должен подготовить решение о введении максимальных цен. Проект они должны разработать совместно с Минрегионстроем. Там же менее оптимистично оценивают инициативу главы Кабмина. Министр Геннадий Зубко попытался объяснить премьеру, что есть небольшие поставщики, которым будет сложно за полгода до старта отопительного сезона сделать что-то, чтобы новый, более низкий тариф, оказался экономически обоснованным.

А если себестоимость Гкал будет находиться на уровне, к примеру, 3 тыс. грн, но получать они будут всего 2 тыс., то такая разница очень быстро доведет предприятие до банкротства.

Почему одни платят в два раза больше других?

Предположим, что у поставщика тепла есть 10 тыс. клиентов. Чтобы посчитать экономически обоснованный тариф, ему нужно все расходы, в том числе и потери при транспортировке, зарплаты и инвестиции, разделить на всех своих потребителей. Допустим, зарплаты, потери при транспортировке, генерации – 1 единица. Каждый поставщик в таком случае заплатит 1/10 тыс. от этой суммы.

Тарифы в Украине

Тарифы в Украине

pixabay.com

Если же вместо 10 тыс. останется всего 1 тыс. потребителей, то и расходы на зарплаты и потери вырастут в 10 раз. Во многих мелких городах местная власть разрешила отказываться от центрального отопления и переходить на автономное. Но такое решение реализовали частично – в одном многоэтажном доме остались и те, кто пользуется центральным отоплением, и те, кто сами обогреваются котлом. Это привело к тому, что тарифы на Гкал взлетели.

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Другая проблема – если деньги на модернизацию не выделяли, трубы "теряют" тепло по дороге в дома, а платят за это – потребители. Гройсман уверен: во всем виновата сама местная власть. В тех городах, где на модернизацию, новые котельные и т. д. выделяли деньги, – тарифы низкие и люди довольные. А там, где коммунальным хозяйством не занимались, люди должны переплачивать.

Проблема в том, что за полгода, при всем желании, денег на то, чтобы утеплить, починить и модернизировать не хватит. Бюджеты уже сформированы и активно тратятся.

Как изменятся тарифы после решения Кабмина

По информации OBOZREVATEL, на данный момент в правительстве рассматривают два варианта пересмотра цен: введение граничного тарифа или обязательного снижения цены на определенный процент. Оба подходы вызывают множества вопросов.

Смотрите видео по теме:

Во-первых, если всех обяжут снизить цены, что делать тем, у кого уже экономически аргументированная цена и кто уже эффективно распоряжается средствами. Во-вторых, если введут максимальную цену, что будет с теми, кто уже из-за изношенной инфраструктуры и небольшого количества потребителей имеет экономически обоснованный тариф в размере выше максимального.

По оценкам Гройсмана, стоимость тепла в среднем по стране снизиться на 15-20%. "Я даю поручение Минрегионстрою и Минюсту, чтобы внести на следующее заседание ограничение цен на тепло и горячую воду, которое вступит в силу со следующего отопительного сезона", – заявил он 19 июня.

В качестве примера необоснованной разницы Гройсман озвучил тарифы в нескольких городах. Так, Гкал тепла в Киеве стоит 1,6 тыс. грн, в Черновцах – 1,4 тыс. грн, а в Кропивницком – около 2,1 тыс. грн. "Разница в два раза!" – возмутился премьер.

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Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
тарифыкоммунальные услугиотработать долг по коммуналке
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