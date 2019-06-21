Разница в два раза: в Украине решили снизить тарифы на коммуналку

В Украине в разных городах стоимость тепла и горячей воды может отличаться в два раза.

Кабинет министров на заседании 19 июня принял решение разработать проект и утвердить максимальные цены, выше которых тариф устанавливать нельзя.

О том, к чему могут привести новые правила, как отличаются тарифы в разных городах и насколько могут снизить цены – в материале OBOZREVATEL.

Граничные тарифы на коммуналку: что это такое?

Украинцы платят за коммуналку по разным тарифам. Все цены, кроме электроэнергии, отличаются зависимо от продавца. В среднем около 70% в структуре тарифа на отопление и горячую воду – газ. И за него все поставщики платят примерно одну цену (разница может составлять около 20-40 коп. за куб).

А вот стоимость Гкал тепла может отличаться более чем в два раза. Одни платят по 4 тыс. за Гкал, другие – 1,2 тыс., возмутился на заседании Кабмина премьер Владимир Гройсман. Он дал поручение разработать постановление, которое ограничит максимальную стоимость коммунальной услуги.

Тарифы на коммуналку

Что интересно, Кабинет министров не должен влиять на тарифы на отопление. В рамках децентрализации небольшие населенные пункты получили право сами, на заседании местных советов, принимать решения по ценам. А для относительно крупных городов работает Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Там проверяют расчеты и утверждают их.

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что Гкал тепла должен стоить в Украине около 1,3 тыс. грн. "Почему, например, в Кировоградской области должны платить 2100 гривен – почти в два раза больше. В Волынской – 1800 гривен. Это фактически большой обман местными поставщиками миллионов украинцев", – возмутился политик.

Именно Минюст должен подготовить решение о введении максимальных цен. Проект они должны разработать совместно с Минрегионстроем. Там же менее оптимистично оценивают инициативу главы Кабмина. Министр Геннадий Зубко попытался объяснить премьеру, что есть небольшие поставщики, которым будет сложно за полгода до старта отопительного сезона сделать что-то, чтобы новый, более низкий тариф, оказался экономически обоснованным.

А если себестоимость Гкал будет находиться на уровне, к примеру, 3 тыс. грн, но получать они будут всего 2 тыс., то такая разница очень быстро доведет предприятие до банкротства.

Почему одни платят в два раза больше других?

Предположим, что у поставщика тепла есть 10 тыс. клиентов. Чтобы посчитать экономически обоснованный тариф, ему нужно все расходы, в том числе и потери при транспортировке, зарплаты и инвестиции, разделить на всех своих потребителей. Допустим, зарплаты, потери при транспортировке, генерации – 1 единица. Каждый поставщик в таком случае заплатит 1/10 тыс. от этой суммы.

Тарифы в Украине pixabay.com

Если же вместо 10 тыс. останется всего 1 тыс. потребителей, то и расходы на зарплаты и потери вырастут в 10 раз. Во многих мелких городах местная власть разрешила отказываться от центрального отопления и переходить на автономное. Но такое решение реализовали частично – в одном многоэтажном доме остались и те, кто пользуется центральным отоплением, и те, кто сами обогреваются котлом. Это привело к тому, что тарифы на Гкал взлетели.

Другая проблема – если деньги на модернизацию не выделяли, трубы "теряют" тепло по дороге в дома, а платят за это – потребители. Гройсман уверен: во всем виновата сама местная власть. В тех городах, где на модернизацию, новые котельные и т. д. выделяли деньги, – тарифы низкие и люди довольные. А там, где коммунальным хозяйством не занимались, люди должны переплачивать.

Проблема в том, что за полгода, при всем желании, денег на то, чтобы утеплить, починить и модернизировать не хватит. Бюджеты уже сформированы и активно тратятся.

Как изменятся тарифы после решения Кабмина

По информации OBOZREVATEL, на данный момент в правительстве рассматривают два варианта пересмотра цен: введение граничного тарифа или обязательного снижения цены на определенный процент. Оба подходы вызывают множества вопросов.

Смотрите видео по теме:

Во-первых, если всех обяжут снизить цены, что делать тем, у кого уже экономически аргументированная цена и кто уже эффективно распоряжается средствами. Во-вторых, если введут максимальную цену, что будет с теми, кто уже из-за изношенной инфраструктуры и небольшого количества потребителей имеет экономически обоснованный тариф в размере выше максимального.

По оценкам Гройсмана, стоимость тепла в среднем по стране снизиться на 15-20%. "Я даю поручение Минрегионстрою и Минюсту, чтобы внести на следующее заседание ограничение цен на тепло и горячую воду, которое вступит в силу со следующего отопительного сезона", – заявил он 19 июня.

В качестве примера необоснованной разницы Гройсман озвучил тарифы в нескольких городах. Так, Гкал тепла в Киеве стоит 1,6 тыс. грн, в Черновцах – 1,4 тыс. грн, а в Кропивницком – около 2,1 тыс. грн. "Разница в два раза!" – возмутился премьер.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram