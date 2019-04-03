Раздают по 1,4 тысячи, а штрафуют на 170: новая схема в Украине

В Украине появилась новая схема мошенничества. В метро и на улицах размещают объявления, в которых всего за час "работы" обещают заплатить 1,4 тыс. Правда, при этом придется написать доверенность на то, чтобы "работодатель" мог купить на ваше имя автомобиль.

OBOZREVATEL разобрался, как работает новая схема и почему нарушать закон – опасно.

Главное:

украинцев пытаются заманить в новую мошенническую схему;

евробляхеры, чтобы не платить штрафы, могут оформить авто на доверчивых украинцев;

чтобы обезопасить себя от схем, стоит следовать закону.

Получили 1,4 тыс. и заплати штраф в 170 тыс.

Ответственность за растаможку авто несет тот, на кого заполнили декларацию, поясняет юрист Ольга Николаенко. Уже с 1 мая украинцев, которые не растаможили свое авто, ждут огромные штрафы. Их сумма может составлять до 170 тыс. грн. И чтобы спокойно управлять авто на еврономерах, мошенники предлагают оформить машину на желающих "заработать за час".

"Человек по доверенности забивается в декларацию и несет ответственность за соблюдение таможенного режима. Мошенничество", – уверена Николаенко. По мнению юриста, таким образом желающие зарабатывать на ввозе авто без уплаты налогов и акцизов ("евробляхеры") готовятся к 1 мая.

Что дальше будет с авто – неизвестно. Например, его могут перепродать несколько раз, оставив покупателей "с носом". А когда найдут реального владельца машины, окажется, что это всего лишь желающий "заработать за час".

"Кто-то от имени поверенного будет совершать юридически значимые действия: покупать автомобили за границей, провозить их через таможню, ставить на учет (а может и не ставить). Скорее всего, представляясь, собственно, поверенным брать деньги от желающих также быстро и дешево "купить подержаный автомобиль за границей", от имени поверенного подписывать договора и прочие обязательства. Либо набрать под "схему" предоплат от потенциального круга покупателей, чтоб исчезнуть из их жизни навсегда", – поясняет адвокат, партнер K.A.C.Group Татьяна Кузьмич.

За 1,4 тыс. украинцев пытаются втянуть в мошенническую схему, за которую после придется отвечать. При этом, штраф в 170 тыс. грн – не худший вариант развития событий. Если автомобиль несколько раз продадут разным людям, реальному владельцу, для которого авто купили за границей, придется доказывать, что к указанной схеме он не имеет никакого отношения.

OBOZREVATEL несколько часов пытался дозвониться по указанному в объявлении номеру телефона. Однако, номер либо не отвечал, либо линия уже была занята. Юрист Александр Плахотник поясняет: подобная схема далеко не единственный способ заработать на доверчивых украинцах. Мол, на желании украинцев купить дешевле или быстро заработать уже давно наживаются аферисты. Чаще всего распространена схема с продажей авто, на которое оформлен кредит.

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"У нас люди всегда найдут, как меньше заплатить, а потом сами от этого пострадают. Вместо того, чтобы заключить договор купли-продажи, подписывают генеральные доверенности. Потом владелец автомобиля перестает выплачивать кредит, машину забирают. А попробуй потом докажи, что ты кому-то платил и якобы купил автомобиль, но почему-то получил всего лишь доверенность", – рассказывает юрист.

При этом все опрошенные эксперты сходятся во мнении: единственный способ защитить себя от мошенничества – следовать букве закона.

До "охоты" осталось несколько месяцев

С 1 мая правоохранители получат доступ к базе данных пограничников, отмечает замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Полиция сможет проверять, кто и когда ввез машину на иностранных номерах, и если сроки нарушили, авто будут останавливать.

Сейчас же по действующему закону оснований для остановки авто нет. Легально остановить "бляху" можно только после того, как появится информация о нарушении закона.

Если остановленное авто было ввезено в режиме транзита, максимальное наказание – конфискация авто по решению суда. "Размер штрафа зависит от того, на сколько дней нарушили сроки. Если на одни сутки – 170 грн, от 1 до 10 суток – 3,4 тыс., от 10 до 20 – 8,5 тыс., от 20 до 30 – 8,5 тыс. и от 30 суток –170 тыс. грн", – рассказывает Александр Плахотник.

Менее жесткие требования к водителям, чьи авто находятся в режиме транзит. Они за задержку на трое суток должны будут заплатить штраф в 850 грн (или предупреждение), от 3 до 10 суток – 5,1 тыс., от 10 до 20 –17 тыс., от 20 до 30 – 85 тыс. и более 30 суток – те же 170 тыс. грн.

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Кроме того, введут новые виды ответственности – за вождение автомобиля на иностранных номерах лицом, которое это авто не ввозило, и за получение доходов от "евроблях" (такси).

Полиция сможет выписывать постановления и штрафовать водителей авто без регистрации. Чтобы конфисковать автомобиль, понадобится решение суда. Кроме того, в законе прописали, что пользоваться машиной может только тот, кто ее ввез.

"Введена обязанность полицейского останавливать транспортные средства, если существует информация о нарушениях его владельцем транс таможенных правил, или если непосредственно транспортное средство является объектом нарушения таможенных правил", – поясняет Алексей Белошицкий.

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