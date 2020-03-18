Путин "изобрел" особый российский средний класс: журналист осадил

Президент России Владимир Путин заявил, что 70% россиян относятся к среднему классу населения, поскольку в России свой, "особый" средний класс.

Его, по мнению главы РФ, нельзя сравнивать с такой же прослойкой во Франции, Германии или США. Об этом он заявил в интервью ТАСС. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Средний класс в России

"Вы знаете, что такое средний класс? Если вы думаете, что средний класс – это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда", – объяснил методику Путин.

Он отнес к среднему классу 73% россиян, так как они получают больше 16 тыс. рублей (около 5300 грн) в месяц.

Журналист Андрей Ванденко, общавшийся с Путиным, заявил в ответ: "Ну тогда не средний, а посредственный класс".

При этом по данным Мирового банка к среднему классу можно относить тех людей, которые могут "покупать импортные товары высокого качества, импортные машины, осуществлять международные путешествия, а также имеет доступ и возможности пользоваться услугами международного уровня, включая высшее образование".

Как сообщал OBOZREVATEL, экономический кризис и санкции, наложенные на Россию после аннексии Крыма, отбросили доходы обычных россиян на 13 лет назад – к уровню 2007 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что увеличить доходы россиян к 2020 году в два раза, как это планировали в 2008 году, не удалось из-за того, что "это были предварительные планы".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его коробит от зарплат иностранных топ-менеджеров, которые в российских госкорпорациях получают по "миллиону рублей в день". Но сделать с этим он ничего не может.

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