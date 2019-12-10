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10 декабря • обновлено в 22:42
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"Конец эпохи бедности": стало известно о "заоблачной" премии Милованова в 1630%. Документ

2.7т
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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов может получить премию за ноябрь-2019 в размере 1630% или 236 тысяч гривен.

Об этом говорится в документе, опубликованном DT.UA. Он был адресован Кабинету министров (чтобы посмотреть фотокопии, поскролльте новость вниз).

Таким образом, заработная плата Милованова, с учетом предложенной премии, может составить 271 тысячу гривен.

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Тимофей Милованов

Тимофей Милованов

Коллаж

В таблице также указано, что за сентябрь министр получил премию в 345%, а за октябрь – 587,5%.

Отметим, окончательный размер премии министру должно согласовать правительство. В имеющемся документе эта графа пустует.

"Ну вот и наступил он: конец... Эпохи бедности... Для отдельно взятого "слуги народа", – возмутился на своей странице в Facebook бывший вице-премьер Украины Павел Розенко.

"Конец эпохи бедности": стало известно о "заоблачной" премии Милованова в 1630%. Документ

DT.UA

"Конец эпохи бедности": стало известно о "заоблачной" премии Милованова в 1630%. Документ

DT.UA

Как писал OBOZREVATEL, в недавнем интервью Тимофей Милованов заявил, что его зарплаты в 18 тысяч гривен ему "ни на что не хватает". По словам министра, он живет на накопленные ранее сбережения.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Зарплаты в Украине
Персоны
Тимофей Милованов Павел Розенко
Место
Украина
Теги
фотографии зарплата Министерство экономического развития и торговли Украины
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Да, красава...
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