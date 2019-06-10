Половина украинцев останется без пенсий в 60 лет: кого и как коснется

Украинцев ждет ряд пенсионных нововведений. Уже через несколько недель пересчитают часть выплат, также продолжается поэтапное повышение требований по стажу.

OBOZREVATEL разобрался, с какими новшествами столкнутся украинские пенсионеры в ближайшем будущем.

Главное:

в июле нескольким миллионам украинцев пересчитают пенсии;

требования по стажу растут, увеличивается число тех, кто не сможет выйти на заслуженном отдыхе в 60 лет;

в следующем году украинцам снова пересчитают выплаты, с учетом размера инфляции и роста зарплат.

Максимальные и минимальные пенсии пересчитают

Украинцы по закону имеют право на пенсию размером не ниже прожиточного минимума. Есть и другая черта – максимальная выплата не может составлять более 10 минимальных. С 1 июля максимальная выплата увеличится на 670 грн, а минимальная – всего на 67 грн. Если сейчас пенсионеры получают не меньше 1497 грн, со следующего месяца выплата будет не менее 1564 грн.

Кто и сколько получит:

Украинцы с минимальными выплатами – до 67 грн. Согласно данным Пенсионного фонда, в апреле 2019-го меньше 1564 грн получали около 17% украинцев на заслуженном отдыхе, а это около 2 млн человек. Все они могут рассчитывать на прибавку.

Повышение пенсий в Украине

Также, если украинцы с минимальной пенсией имеют полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), они имеют право и на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. Если сейчас, к примеру, женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией может получать надбавку в размере 149,7 грн, то после первого июля – 156,4 грн.

Украинцы с максимальными пенсиями – до 670 грн. Сейчас такие выплаты получают не более 1,9% от общего числа пенсионеров. Если до июля это 14,9 тыс. грн, то после – 15,6 тыс. грн. Чаще всего это те, кто вышел на заслуженный отдых со специальными правами. Например, народные депутаты, судьи и т. д.

Еще один шанс получать максимальную пенсию – иметь белую высокую заработную плату. Например, при стаже в 35 лет зарабатывать нужно на данный момент примерно в 8 раз больше среднего заработка, с которого сплачивается взнос в Пенсионный фонд. Это около 64 тыс. грн. То есть при белой зарплате в 64 тыс. грн, до июля можно претендовать на пенсию в размере 14,9 тыс. грн, а после – 15,6 тыс. грн.

Новые требования по стажу

Как уже писал OBOZREVATEL, в 2019-м на пенсию в 60 лет могут выйти те, кто имеет от 26 лет стажа, в 63 года – от 16 до 26 лет стажа. Чтобы выйти на заслуженный отдых в 65 лет, нужно иметь 15 лет стажа.

Ежегодно указанные требования будут повышать на 12 месяцев до тех пор, пока на пенсию в 60 лет будут выходить только те, у кого не менее 35 лет стажа. Подробнее с тем, как будут меняться требования, можно узнать, ознакомившись с инфографикой.

Если ситуация не изменится, и украинцы не откажутся от теневого заработка, по подсчетам Министерства социальной политики, в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут вовремя получить выплату. Остальным же придется работать дольше.

"Многое зависит от того, как украинцы отреагируют на новые правила. Правильная реакция – уже сейчас посчитать, сколько есть стажа и, если есть такая возможность, работать официально. В Швеции в среднем работают 41,2 года. У нас же сейчас по стажу, если не ошибаюсь, средний показатель – 32 года. Это, конечно, мало. Слишком мало", – отмечает финансовый консультант Антон Киров.

Украинцам стоит заранее позаботиться о своем стаже. Даже несколько лет работы без официального оформления могут лишиться права на пенсию в 60 лет.

Ежегодное осовременивание

С 2019-го украинцам, помимо индексации прожиточного минимума, также пересчитывают пенсии. Размер прибавки в среднем составил 514 грн. Так, от 100 до 400 грн получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 грн – 1,5 млн, от 700 до 1000 грн – 500 тыс., от 1000 грн – 2,5 млн украинцев. Стоит отметить, что это не разовая выплата, а повышение пенсии.

Размер такой прибавки зависит от того, какие пенсии получают украинцы. Также повышение ожидается и в следующем году. Половину от инфляции за текущий год прибавят к половине от роста средних зарплат. Полученный процент и есть размер повышения. Причем в следующем году осовременивание будет даже более существенным, чем в этом, с учетом роста выплат.

"Мы берем 50% от роста зарплат и 50% от инфляции. Две эти цифры суммируем. Это размер прибавки. 50% инфляции – это 4,9% и 50% роста зарплат – это 12,4%. В сумме получаем 17,3%. Округляем до 17% и все пенсии повышаем на эту сумму", – рассказал OBOZREVATEL о повышении пенсий в 2019-м министр соцполитики Андрей Рева.

Правда, осовременивание не коснулось примерно 1,2 млн человек. Часть из них имеют полный страховой стаж. Однако, из-за того, что у них были низкие зарплаты, их расчетный размер пенсии (то, что посчитали по формуле) даже ниже прожиточного минимума. Выплаты в таком случае поднимают до минимального размера. А когда проводят осовременивание, также проводят повышение именно расчетной пенсии. Если окажется, что даже после пересчета пенсии ниже минимальных, их не повышают.

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Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин указывает: главная проблема остается – дефицит Пенсионного фонда в 2019-м составит 167 млрд грн. Несмотря на проведенную реформу, "дыра" увеличивается с каждым годом. И на это не могут не обратить внимание кредиторы Украины.

"В декабре прошлого года, когда окончательно стало ясно, каким будет дефицит Пенсионного фонда, мы услышали от уполномоченных лиц Всемирного банка достаточно интересные заявления по поводу того, что Украине не миновать пересмотра пенсионной реформы и поднятия пенсионного возраста до 65 лет", – отметил Пендзин.

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