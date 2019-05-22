Половина украинцев останется без пенсии: кого коснется и что делать

В Украине с каждым годом ужесточаются требования для выхода на пенсию в 60 лет. Уже в 2027-м всего 55% украинцев пенсионного возраста смогут вовремя получить выплату.

О том, кто не заработают на пенсию, и что им делать – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

чтобы заработать на пенсию, всю жизнь нужно работать официально;

требование по минимальному стажу будут расти ежегодно на 12 месяцев до 2027 года;

украинцы имеют права докупить стаж или обратиться за социальной помощью.

Пора пересчитать свой стаж

Если вам, к примеру, 31 год, но официально вы работаете всего пять, на пенсию вы сможете в лучшем случае выйти в 63 года. Чтобы вовремя получить выплату, уже через 10 лет нужно иметь как минимум 35 лет стажа. Такие нововведения предусмотрены уже принятой пенсионной реформы.

Что дают новые правила:

украинцы с большим стажем получили преимущество – пенсию в 60 лет;

тем, кто работает в теневом секторе и без оформления, придется самостоятельно позаботиться о своей старости;

со временем число пенсионеров сократится.

Пенсионная реформа, которую разработал Кабмин Гройсмана еще в 2017-м, с одной стороны ввела автоматический перерасчет пенсий (в этом году произошел в марте), а с другой – ужесточила требования к стажу. Такое решение стало альтернативой повышению пенсионного возраста, на котором настаивал МВФ.

Когда на пенсию

Демографическая проблема актуальна не только для Украины, но практически для всех стран Европы. У нас же трудности усиливает и теневой рынок занятости. Часть украинцев вообще не платит никаких взносов и работает без оформления. Именно на них и рассчитано новшество. Нет стажа – нет пенсии.

Около 30% украинцев на данный момент не выполнило условия по стажу. В этом году это 26 лет. То есть 70% украинцев в возрасте 60 лет имеют от 27 лет стажа. В 2027-м требования по стажу увеличатся до 35 лет. Каждый год "норма" увеличивается на 12 месяцев. И, если ситуация кардинально не изменится, то только 45% смогут получить свою пенсию вовремя.

"Многое зависит от того, как украинцы отреагируют на новые правила. Правильная реакция – уже сейчас посчитать, сколько есть стажа и, если есть такая возможность, работать официально. В Швеции в среднем работают 41,2 года. У нас же сейчас по стажу, если не ошибаюсь, средний показатель около 32 лет. Это, конечно, мало. Слишком мало", – отмечает финансовый консультант Антон Киров.

Сложнее всего придется тем, кто уже физически не успеют заработать стаж.

Жительница Днепра Светлана рассказывает: более 15 лет проработала продавцом в магазине, работодатель согласилась официально оформить ее только после того, как ее оформленная коллега ушла на пенсию. Сейчас же к своим 60 годам у нее в лучшем случае будет 27 лет стажа.

Ученая Лидия Ткаченко отмечает: в Украине в торговле (в том числе и на рынках) занята весомая часть работоспособного населения. И тех, кто раньше не задумывался о своем будущем, ждут серьезные последствия.

И хотя по закону работодатели обязаны оформлять сотрудников (в обратном случае им грозят существенные штрафы), по факту же это правило игнорируется. Это дает возможность не платить с каждой зарплаты 41,5% налогов и взносов, кроме того, без официального трудоустройства сотрудника можно в любой момент уволить без какой-либо денежной компенсации, выплаты неиспользованного отпуска и т.д.

Что делать, если стажа не хватило

Купить стаж. Пенсионный фонд продает стаж украинцам по двум схемам. Первая – для тех, кто опоздал, пенсионный возраст уже на носу, а стажа критически не хватает. В таком случае чиновники предлагают заплатить за те года, когда украинец официально не работал. Взамен этот период посчитают в стаж. Один месяц будет стоить 1863 грн (если покупать сейчас). А, например, за год придется заплатить 22 тыс. грн. Учитывая, что часть украинцев получает на пенсию около 1,5 тыс. грн, далеко не всем выгодно воспользоваться такой возможностью.

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Для примера. В следующем году украинцу исполняется 60 лет, но при этом у него есть всего 24 года стажа. Чтобы выйти на пенсию "вовремя", нужно будет иметь как минимум 27 лет. За оставшиеся полугода доработать не получится, поэтому есть два выхода. Либо выйти на пенсию в 63 года (те, кто в 2020-м выходят на заслуженный отдых и имеют от 17 до 27 лет стажа, получат пенсию на три года позже).

Либо же один раз купить сразу два года (24 месяца). Эти 24 месяца будут стоить при действующей минималке 44 тыс. грн. Стоимость месяца считается по формуле: 22% умножить на минимальную зарплату и умножить на два. То есть заплатив 44 тыс., можно будет получать пенсию на три года раньше (в 60 вместо 63 лет). Правда, если указанную сумму разделить, и без пенсии можно будет ежемесячно тратить 1224 грн. Если пенсия будет значительно выше, есть смысл покупать стаж.

Получить социальную помощь. Украинцы, которые после 60 лет не имеют никакого дохода и не заработали пенсию, могут оформить себе социальную помощь. Ее размер будут считать как прожиточный минимум (1497 грн) минус доход человека. Если нет никакого дохода (супруг или супруга не работают, не помогают дети), то социальная помощь будет равняться минимальной пенсии.

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