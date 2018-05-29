Цены на молочку в Украине взлетели до мировых уровней: чего ждать

Подорожание молочных продуктов за последний год на 12% произошло из-за инфляции и активного восстановления экспорта продукции украинскими производителями.

Об этом в эфире ObozTV заявил генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий.

"Если посмотрим на динамику цен за прошлый год, то это инфляционный рост. Официальная инфляция за 2017 год тоже составила около 15%. Поэтому тут есть два фактора. Во-первых, в самой структуре себестоимости молочной продукции есть много факторов, которые привязаны к инфляции. Во-вторых, как это не странно, но развитие молочного рынка, рост экспорта тоже удерживает цены на уровне близкому к международным. Это привело к тому, что нет избытка продукции на рынке. Девальвация существенного влияния не имела", - рассказал он.

По его словам, цены на молочную продукцию в Украине уже практически достигли мирового уровня.

"Если мы смотрим на долларовый эквивалент, то по большинству позиций цены на внутреннем рынке равны международным. Поэтому фактора подорожания из-за подтягивания к международным ценам уже нет. Останется фактор внутренней инфляции. На лето роста не будет, поскольку в молочной продукции остается значительная сезонность. Поэтому сейчас на рынке такой ценовой штиль к осени", - отметил Высоцкий.

Также он пояснил существенную разницу между заготовительными ценами и стоимостью готовых продуктов на прилавках магазинов.

"В себестоимости готовой продукции само молоко достигает максимум 70%. 40% - это другие факторы. Транспорт, упаковка, логистика, зарплаты. Если мы говорим о молоке от крестьян, то объем, который используется, является меньшим, чем производится. Часть молока отфильтровывается на этапах приема", - подытожил представитель производителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2018 года практически все продукты "борщевого набора" выросли в цене на 90-100%.