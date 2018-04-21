Планируем отпуск: что нужно знать каждому украинцу

Каждый работающий украинец согласно Конституции имеет право на отпуск, которое никогда не теряется.

Как должен оплачиваться отпуск, сколько дней можно брать за свой счет, кто имеет право на дополнительный отдых – об этом рассказала ObozTV представитель Госслужбы Украины по вопросам труда, начальник отдела по вопросам трудовых отношений Елена Коновалова.

Кто имеет право отдыхать больше?

Как сообщила Коновалова, очень много категорий работников имеют увеличенный отпуск – госслужащие, журналисты, врачи, люди, работащие во вредных условиях, люди с ненормированных рабочим днем.

"Как правило, это 24 дня плюс дополнительный отпуск, а если это специфические категории, там может быть 30 и больше дней. В частности, отпуск у журналистов составляет 36 дней, у преподавателей - 56 дней. Это люди, которые работают с эмоциональной нагрузкой, работают с людьми или ненормированно", - пояснила она.

Незапланированный отпуск

Кодекс законов о труде предполагает предоставление отпусков согласно графику. Но бывают случаи, когда надо перенести отпуск на другое время.

"Тут нужно согласие работодателя. Если работник хочет пойти в отпуск вне графика, а его работодатель соглашается... то человек подает заявление и идет", - отметила чиновник.

"Единственное условие - должно быть каждый год 14 дней непрерывного отдыха. Все остальные дни можно использовать как удобно - хоть по одному, по два, три дня", - рассказала Коновалова.

По ее словам, работодатель обязан обеспечить работнику отпуск, в крайнем случае - перенести на следующий год. Для этого и создаются графики. По графику работник обязан пойти в отпуск, а работодатель его предоставить. О плановом отпуске надо письменно предупреждать не менее, чем за две недели.

Порядок оплаты отпуска

Украинское законодательство предусматривает, что любой отпуск оплачивается не позже, чем за три дня до начала этого отпуска. Но бывают случаи, когда сотрудник просит отпуск за день или два.

"Украина ратифицировала 132 конвенцию Международной организации труда об оплачиваемых отпусках. Там предусмотрено, что в исключительных случаях выплата может проводиться в другой период. Если работник обращается с заявлением "Прошу предоставить отпуск с завтрашнего дня...", работодатель может на это согласиться, но работник должен четко определиться, когда он хочет получить эти средства - во время выплаты зарплаты или в другое время", - рассказала Коновалова.

По ее словам, отпуск в исключительных случаях может быть оплачен в другое время.

"Часто мы сталкиваемся со случаями, когда работодатели могут отпустить человека, но опасаясь ответственности за нарушение нормы о выплатах за три дня, отказывают", - добавила представитель Гоструда.

Отпуск за свой счет

Относительно отпуска за свой счет есть ограничения в законодательстве. Согласно статье 26 закона об отпусках, это не более 15 дней в год.

В отличие от ежегодного отпуска, отпуск за свой счет отсчитывается не со дня заключения трудового договора, а за календарный год.

"Есть случаи, когда работодатель обязан предоставить отпуск и большей длительности - инвалидам, участникам боевых действий. Есть ряд причин, чтобы отпуск согласно законодательству был предоставлен в обязательном порядке. А по семейным обстоятельствам или другим причинам - это не больше 15 дней", - рассказала Коновалова.

Дополнительный отдых для женщин

Если работающая женщина имеет двух или больше детей возрастом до 15 лет, у нее есть право на дополнительные 10 календарных дней отпуска ежегодно. Этот отпуск также предоставляется за календарный год, и даже год достижения ребенком граничного возраста все равно дает право на отпуск.

"Такое право распространяется на работающих женщин, имеющих двух и больше детей, а также на одиноких матерей. Если работник - одинокий отец, он тоже имеет право на такой отпуск", - расказала чиновница.

"Это очень специфический отпуск, потому что он предоставляется вне графика и в удобное время. Но при этом его все равно надо согласовывать, потому я рекомендую включать его в график, чтобы не возникало спорных вопросов. Но в случае увольнения из него тоже выплачивается компенсация, она никуда не девается, право не теряется. Женщина может использовать этот отпуск и через 10 лет, если она работает у одного работодателя", - сообщила Коновалова.

"Сейчас так ситуация сложилась, что очень часто одинокие матери, когда устраиваются на работу, не афишируют, что они одинокие матери. Потом, когда увольняется, предоставляет документы, и работодатель должен за все время работы начислить и выплатить компенсацию за этот отпуск. Даже если он не владел такой информацией, при увольнении он должен обязательно это сделать", - добавила она.