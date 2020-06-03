В Украине расширили список банков, в которых можно получать пенсии и зарплаты

В Украине до 45 расширен список банков, которые осуществляют выплату пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов Украины. Там опубликовали полный перечень таких банков.

АО "Ощадбанк"

АО КБ "ПРИВАТБАНК"

АО АБ "Укргазбанк"

АО "Укрэксимбанк"

АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"

АО "КБ" Аккордбанк "

АО "АКЦЕНТ-БАНК"

АО "АЛЬФА-БАНК"

АО "Банк Альянс"

АО "БАНК ВОСТОК"

АО КБ "Глобус Банк"

АО "Восточно-УКРАИНСКИЙ БАНК" ГРАНТ"

АО "Идея Банк"

АО АКБ "Индустриалбанк"

АО "БАНК" Клиринговый дом"

АО "Коммерческий Индустриальный Банк"

АО "АКБ "КОНКОРД"

АО "Банк Кредит Днепр"

АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК"

АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"

АО "Кредобанк"

АО "КРИСТАЛБАНК"

АО АКБ "Львов"

АО "МЕГАБАНК"

АО "МЕТАБАНК"

АО "Международный Инвестиционный Банк"

АО "МОТОР-БАНК"

АО "МТБ БАНК"

АО "ОТП Банк"

АО АБ "ЮЖНЫЙ"

АО "Пиреус Банк МКБ"

АО "ПОЛИКОМБАНК"

АО "Полтава-банк"

АО "ПРАВЭКС БАНК"

АО "ПроКредит Банк"

АО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"

АО "АКБ" РАДАБАНК"

АО "Райффайзен Банк Аваль"

АО "БАНК СИЧ"

АО "ТАСкомбанк"

АО "Укрстройинвестбанк"

АО "УкрСиббанк"

АО "Универсал Банк"

АО "БАНК ФОРВАРД"

АО "Юнекс Банк"

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ФОПам, которые закрыли бизнес на время карантина из-за пандемии коронавируса, правительство решило выплачивать пособие на детей в размере одного прожиточного минимума на ребенка.

Украинский уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

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