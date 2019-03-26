Пенсия от 10 тыс. грн: эксперт рассказал, как получить большую выплату 

В Украине за год количество пенсионеров, которые получают от 10 тысяч в месяц, увеличилось на 20 тыс. Чтобы заработать на высокую пенсию необходимо работать судьей, прокурором или народным депутатом.

Об этом на своей странице Facebook написал экономист Алексей Дорошенко. "В Украине за год, по данным Пенсионного фонда, стало больше на 20 тыс. тех людей, которые получают пенсию больше 10 тыс. грн. По состоянию на начало 2019-го их почти 140 тыс., что составляет 1,2% от общего количества, тогда как на 1 января прошлого года их было 118 тис., или 1%. Самые большие пенсии в этой категории у судей. Далее следуют народные депутаты и прокуроры", – уверен эксперт.

Стоит отметить, что после перерасчета пенсий в марте 2019-го ситуация изменилась, а средний размер выплаты, по данным Минсоцполитики, уже достиг около 3 тыс. грн.

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Пенсию от 5 тыс. до 10 тыс. получает с начала года 803 тис. людей (7%), тогда как в прошлом году их количество составляло 655 тыс. человек (5,6%), отмечает Дорошенко.

Почти четверть украинцев, которые вышли на заслуженный отдых, получают от 2 тыс. до 3 тыс. грн. В целом за год количество пенсионеров сократилось на 255 тыс. человек, добавляет эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

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