Пенсионная революция: когда и как в Украине могут ввести 13-ю пенсию 

Украинцы с минимальными пенсиями и полным стажем в 2019-м впервые получили разовую прибавку в размере 2,4 тыс. грн (сумму разделили на две выплаты в марте и апреле). В будущем такая выплата может стать регулярной.

Так, часть украинцев, выполнив условие по стажу, из-за низких зарплат получает минимальная пенсия. Более того, перерасчет пенсий также их не коснется, повышают расчетную пенсию и она все равно остается на уровне около минимальной. На данный момент власти, в том числе, рассматривают возможность ввести для таких украинцев ежегодную 13-ю пенсию, об этом в интервью каналу "Украина" заявил президент Петр Порошенко.

Решение о введении 13-й пенсии должны принять в Кабмине, чиновники должны рассчитать такую возможность, а после через парламент провести изменения в действующий закон. При этом, чтобы ввести такое новшество, необходимо обеспечить финансовую возможность. А для этого должны расти зарплаты и уменьшаться уровень теневых заработков.

Отметим, по словам министра соцполитики Андрея Ревы, в этом году прибавка в 2,4 тыс. рассчитана на основе уровня роста цен в 2014 и 2015 годах. Тогда цены росли, а осовременивание пенсий заморозили. "В 2014 и в 2015 годах инфляция составила 61%. Но пенсии не повышали. Мы взяли их пенсию – 1497 грн, умножили на уровень инфляции и получили 2410 грн. Эту сумму разбили на два месяца – 1205 грн в марте и 1205 апреля. Разделили на два месяца по рекомендации Нацбанка, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на гривню", – отмечает министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитали пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го — 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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