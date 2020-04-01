Пенсии в Украине под угрозой срыва: денег на новые выплаты не хватит

Верховная Рада на март и апрель освободила от уплаты ЕСВ (поступает в Пенсионный фонд) всех физлиц-предпринимателей. При этом денег на обещанное повышение пенсий в бюджет не заложили.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, даже если секвестр бюджета примут, Пенсионному фонду не хватит около 10 млрд грн. Кабмин опубликовал обновленный макропрогноз, из него следует, что в целом в 2020-м ПФУ понадобится дополнительно 25 млрд грн, рассказывает экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Правительство предложило бюджет "на пенсии" поднять на 19,3 млрд грн (в рамках секвестра, который Рада не поддержала), но ведь этого в любом случае недостаточно. "У меня простой вопрос: как вы будете выплачивать текущие пенсии, если у вас уже дефицит? Как это осуществить?" – возмущается Рева.

Только на разовую выплату по тысяче понадобится около 10 млрд грн, а на индексацию еще около 15 млрд грн до конца года. Это уже 25 млрд. Кроме того, еще около 5,2 млрд грн понадобится на выплату по 500 грн тем, кто старше 80 лет, подсчитала эксперт Лидия Ткаченко. В сумме Пенсионному фонду не хватит как минимум 10,9 млрд.

"Но изначально, когда в прошлом году в бюджете считали дефицит Пенсионного фонда, заложили такую сумму, которой просто не хватило. Почему же не провели индексацию в марте? У них просто нет денег",– уверена эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили осовременивание пенсий в марте, которое должно было привести к росту выплат на 8-12%.

Кабинет министров Украины отменил осовременивание пенсий с 1 марта с нарушением закона и может получить множество судебных исков от простых украинцев.

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