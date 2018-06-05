Отдых в Украине-2018: популярные направления и цены

Летом 2018 года среди украинцев, которые предпочитают отдыхать в пределах страны, наибольшей популярностью пользуются всего два направления.

При выборе места отдыха в пределах страны украинцы, как правило, выбирают между Карпатами и южным направлением. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил руководитель одного из туристических агенств Олег Кулик.

Куда едут отдыхать

По словам Кулика, после аннексии Крыма украинцы предпочитают отдыхать в Карпатах и Бердянске, также предпочитают одесское направление.

"Если говорить о южном направлении, то украинцы выбирают Коблево, Бердянск, Одесское направление. Особенной популярностью в этом году пользуется Бердянск. Менее активно едут в Коблево и Железный порт, хотя в принципе одесское направление достаточно популярно", - отметил Кулик.

Карпаты Pixabay

Когда будет дешевле?

По словам Кулика самые дешевые путевки можно купить в мае, июне и сентябре, что обусловлено сезонными факторами. В июле и августе цены, как правило, достигают своего максимума.

"При желании сэкономить нужно помнить, что самые дешевые путевки - это, как правило, июнь и сентябрь", - сказал Кулик, напомнив, что в июне цены еще держат на минимальном уровне, так как сезон еще толком не начался и опасаясь, что море не прогрелось, туристы не спешат покупать путевки.

"В сентябре все семейные пары отправляют детей в школу, следовательно, наплыв туристов резко спадает, что опять-таки способствует снижению цен. В мае путевки еще дешевле, но нужно понимать, что море еще холодное. Самые высокие цены обычно в пиковые моменты: июль и август", - сказал Кулик.

Бердянск Википедия

Цены

По словам Кулика, средняя стоимость путевки на семью их трех человек в этом году обойдется в пределах 20-25 тыс. грн за неделю проживания в отеле или пансионате. В эту стоимость будет входить проживание и завтрак. За дополнительное питание придется доплатить отдельно.

"Что касается уровня цен, то в этом году средняя стоимость проживания на неделю для семьи обойдется в районе 20-25 тыс. грн. Речь идет о пансионатах, санаториях и отелях по южному направлению. Как правило, в стоимость входит проживание для семьи и завтрак", - сказал Кулик.

"К сожалению, каждый год цены растут минимум на 10-15%",- сказал Кулик, отметив при этом, что в этом году также зафиксировано небольшое подорожание по сравнению с прошлогодними ценами.

Коблево Википедия

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как должен оплачиваться отпуск, сколько дней можно брать за свой счет и кто имеет право на дополнительный отдых.

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