Но больше, чем у Зеленского: Баканов пожаловался на зарплаты в СБУ

Месячная зарплата главы Службы безопасности Ивана Баканова составляет 57 тысяч гривен.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому", заявив, что хоть это и "не самая маленькая заработная плата в Украине", она является недостаточной для сотрудников ведомства.

"Но не обо мне лично идет речь! Много кто говорит, что Служба безопасности Украины является коррумпированной. Вы просто посмотрите на уровень заработной платы работников СБУ и поймете, что, в принципе, люди, которые защищают нашу страну, просто физически не могут прожить на такую заработную плату", – считает Баканов.

"Я могу вам показать графики, вы сами удивитесь... И мы тогда с вами можем подискутировать, можно ли с таким уровнем материального обеспечения должным образом кормить свои семьи работникам Службы безопасности", – сказал он.

Владимир Зеленский и Иван Баканов

При этом Баканов зарабатывает больше, чем президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщал OBOZREVATEL, за октябрь Зеленский получил 28 тысяч гривен. А глава Офиса президента Андрей Богдан заработал более 39 тысяч.

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