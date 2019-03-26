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"Не дороже навоза": ученый сделал громкое заявление о биткоине 

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Биткоин стоит не дороже "бычьего навоза" и к такому выводу может прийти любой человек с техническими знаниями.

Такое заявление старший исследователь Международного института компьютерных наук Беркли Николас Вивер сделал в ходе подкаста Bloomberg, передает bits.media. "Самая большая проблема в том, что он не работает как валюта, если вы не можете использовать его для оплаты чего-либо, как, например, PayPal или другие системы. Все эти системы гораздо эффективнее криптовалют, если, конечно, вас не интересуют незаконные действия", – заявил Вивер.

"Не дороже навоза": ученый сделал громкое заявление о биткоине 

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Ученый отметил, что оплата биткоинами проходит долго, а продавцы вынуждены заботиться о том, чтобы покупатель не отозвал транзакцию. Также биткоины сложно хранить в безопасности, о чем свидетельствуют множественные случаи взломов кошельков. "Грязный секретик продавцов, принимающих криптовалюты в том, что они на самом деле не принимают криптовалюты. Вместо этого они используют сторонние сервисы для конвертации, вроде BitPay", – подчеркнул Вивер.

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Теги
биткоинкриптовалюта
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